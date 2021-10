La FIDE proyecta un crecimiento del 8,5% para 2021 – Télam

El nmero podra ser mayor si el programa fiscal asume un ritmo expansivo ms intenso», seal FIDE.

El Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina crecer 8,5% en 2021, segn proyecciones de la Fundacin de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que «podra ser mayor si el programa fiscal asume un ritmo expansivo ms intenso», aunque la continuidad del ciclo alcista para 2022 depender de un acuerdo con el Fondo Monetario internacional (FMI).

En ese sentido, la dinmica del sector externo sera uno de los condicionantes ms importantes, tanto para garantizar la sustentabilidad de la recuperacin como, tambin, la estabilidad macroeconmica.

«Estimamos que la economa crecer un 8,5% en 2021, guarismo que se ubica por encima del estimado en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022 y se acerca cada vez ms al escenario optimista planteado por FIDE a comienzos de ao. Incluso, este nmero podra ser mayor si el programa fiscal asume un ritmo expansivo ms intenso», seal FIDE en su informe de octubre.

En ese sentido, la Fundacin destac que «la sostenibilidad de ese ciclo alcista est condicionada de manera determinante por las presiones estructurales sobre la demanda de dlares» entre las que, adems de las tensiones originadas por el lado de la economa real, se suma un cronograma de vencimientos «impagable» con el FMI a partir de marzo de 2022, cuando habra que hacer un primer desembolso por US$ 2.855 millones.

En total, segn los dos acuerdos firmados con el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2022 deberan transferirse US$ 17.800 millones al FMI, en 2023 US$ 18.100 millones y, finalmente, unos US$ 4.600 millones em 2023.

«Generar los consensos necesarios en torno a un acuerdo de reestructuracin de esos pasivos constituye quizs uno de los desafos ms relevantes de la poltica econmica«, asegur el informe de FIDE, que consider «imprescindible» que ese acuerdo incluya «condiciones consistentes con los objetivos de crecimiento e inclusin social» y que, a su vez, permita «despejar las expectativas devaluatorias que enrazan el escenario macroeconmico».

Por otra parte, en base a las proyecciones presupuestarias, apuntaron que es esperable «que el gasto pblico continuar ejerciendo un rol expansivo sobre la demanda interna, con especial nfasis en la inversin» aunque el fortalecimiento esperado en el consumo «est sujeto a que se altere la dinmica de precios e ingresos verificada a lo largo de este ao».

«La viabilidad de la hiptesis oficial del 33% de inflacin para el ao prximo depende, entre otras cosas, de la inercia que deje 2021. Nuestra proyeccin punta a punta a diciembre 2021 se mantiene en el entorno del 45%», detall el informe.

«En el futuro cercano, la capacidad de la conduccin econmica para oxigenar el frente externo con el fin de despejar expectativas devaluatorias y arbitrar de manera ms eficaz en la puja distributiva constituyen dos componentes centrales de la estrategia anti-inflacionaria», concluy.