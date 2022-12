La Fiesta del Deporte premiará al mejor de 2022 con la “Copa Diario El Liberal”

Esta noche se llevará a cabo la velada organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos. Se entregarán 102 premiaciones, todo un récord.

Y llegó el día. Tras otra temporada intensa y sublime en cuanto a cosecha de resultados y objetivos, La Gran Fiesta del Deporte Santiagueño 2022 del Círculo de Periodistas Deportivos se desarrollará hoy, a las 21.30 en las instalaciones del Nodo Tecnológico.

Ya dados a conocer los ganadores de las 47 ternas de las distintas disciplinas deportivas y los 55 premios y menciones especiales, saldrá el Mejor Deportista del 2022, que obtendrá el premio mayor Copa Diario El Liberal, y el segundo mejor deportista se quedará con el Premio FAPED, de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos.

La ya tradicional entrega de premios a los deportistas e instituciones de la provincia se efectuará en el salón auditórium del Nodo Tecnológico, y será transmitida en directo por el Canal 14 de Tele Imagen Codificada y por streaming, a través del canal de YouTube de Promedios Servicios Audiovisuales. Este es el link: https://youtu.be/jgm0UIxb5xw.

Carlos “Tucho” Riccardo será el maestro de ceremonia, y la velada contará con la animación musical de la cantante Celena Díaz.

Dentro de las premiaciones de la Gran Fiesta del Deporte Santiagueño 2022 figura los Premios Secco, a las trayectorias, que en esta temporada 2022 recayeron en Mario Eduardo Bevilacqua (Fútbol), Alejandro Atilio Ávila (Rugby), Antonio Guillermo López (Atletismo), Héctor Carlos Fattor (Automovilismo) y Jorge Rolan Iñigo (Kung Fu).

GANADORES DE LAS TERNAS 2022

Ajedrez: Iván Zaidman Rivero.

Arquería: Marcos Herrera.

Atletismo Callejero Femenino: Ivanna Herrera Loto.

Atletismo Callejero Masculino: Neri Chávez.

Atletismo de Pista: Pablo Toledo.

Básquet Femenino: Lorena Campos.

Básquet Masculino Local: Fabián Contreras.

Básquet Liga Argentina: Matías Martínez.

Básquet Liga Nacional A: Phillip Lockett.

Básquet Internacional: Gabriel Deck.

Bicicross: Mía Torres.

Boxeo: Luján “Chispita” Martínez.

Cestoball Femenino: Belén Paz.

Cestoball Masculino: Lionel Tijera.

Ciclismo: Natalia Vera.

Deporte Adaptado: Axel Rodríguez.

Duatlón: Belén Bustos.

Fútbol Masculino Local: Matías Fernández.

Fútbol TRFA: Raúl Lettari.

Fútbol Primera Nacional: David Romero.

Fútbol Liga Profesional: Exequiel Zeballos.

Fútbol Femenino: Miriam Mendieta.

FutSal: Guido Espeche Gerez.

Golf: Alfonsina Abate Rímini.

Hipismo: Felicitas Nassif Saber.

Hockey Femenino sobre césped: Justina Yanucci Pernigotti.

Hockey Masculino sobre césped: Esteban Martínez.

Judo: Ángel Gabriel Silva.

Jiu-Jitsu: Miguel Albornoz.

Karting: Máximo Faisal.

Karate-do: Guillermo Álvarez González.

Kick Boxing: Víctor Hugo Matttar.

Lucha: Marcelo Nahín Sialle Corvalán.

Motociclismo de Óvalo: Benjamín Bulacia.

Mountain Bike: Juan Pablo Deffis.

Natación: Matías Sosa González.

Pádel: Ignacio López.

Patín Artístico: Lourdes D’Paul.

Rugby: Juan Villalba.

Sóftbol: Lucas Galarza.

Taekwon-do: Nicolás Bonahora.

Tenis: Lucca Güercio.

Tenis de Mesa: Luciana Frías Paz.

Tiro: Federico Martín Ruíz.

Triatlón: Roberto Vega.

Turf: Marcelo Jugo.

Vóleibol: Sheila Miguel.

AJEDREZ

Iván Zaidman Rivero: Ganó la categoría Sub 2000 en Campeonato Argentino Amateur de Ajedrez, en Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). Su ELO es 1949.

ARQUERÍA

Marcos Ezequiel Herrera: Es el arquero santiagueño afiliado a la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO) más joven. Jugó Torneos Homologatorios Ranqueables y siempre finalizó entre los 10 primeros puestos de su categoría.

ATLETISMO CALLEJERO FEMENINO

Ivanna Marilyn Herrera Loto: Ganó los 10 kilómetros del diario El Liberal y el Medio Maratón de La Ciudad Corre Mc. Fue octava en Grand Prix Sudamericano. Es campeona provincial de Medio Maratón. Obtuvo la medalla de Bronce en 1.500 metros llanos en Torneo Nacional de Mayores, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). También se clasificó 13ª en Campeonato Argentino y Sudamericano de Medio Maratón en Buenos Aires. Además, fue primera en 1.500 metros llanos en Torneo Provincial. Terminó segunda en la clasificación general de la prueba de 10 kilómetros de Reconquista (Santa Fe). Terminó sexta en 3.000 metros llanos y octava en 5.000 metros llanos, durante el Grand Prix Sudamericano de Concepción del Uruguay.

Se clasificó 42ª en la clasificación general de los 21 km de Buenos Aires, y terminó 13ª en el Campeonato Nacional de Medio Maratón.

ATLETISMO CALLEJERO MASCULINO

Édgar Felipe Neri Chávez: Ganó el Medio Maratón del Diario El Liberal y el de La Ciudad Corre Mc. También se adjudicó los 10 kilómetros “Día del Vidriero” de Berazategui (Buenos Aires) y los 10 km de Catamarca. Además, ganó “La Carrera del Atleta” en Bella Vista, Tucumán, sobre 7 kilómetros. También fue segundo en la Carrera Maya (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en 10 kilómetros. Se clasificó vigésimo segundo en la clasificación general de los 21 km de Buenos Aires, y terminó sexto en el Campeonato Nacional de Medio Maratón.

ATLETISMO DE PISTA

Pablo Agustín Toledo: Obtuvo el segundo puesto en 10.000 metros llanos, y fue tercero en 5.000 metros llanos, durante la Copa Nacional de Clubes de Mayores, en el estadio atlético “Justo Ernesto Román”, de la ciudad bonaerense de Mar del Plata. También logró el primer lugar en los 10.000 metros llanos, durante el Campeonato Provincial.

BÁSQUET FEMENINO

Lorena Campos: La ala pívot de la Asociación Atlética Quimsa se destacó en su equipo tanto en el ámbito local como nacional e internacional. Fue campeona del Torneo Apertura de Primera División, organizado por Asociación Capitalina de Basquetbol. Además, juega este año como titular en la Liga Nacional Femenina y es subcampeona del Torneo Súper 4.

BÁSQUET LOCAL

Fabián Contreras: El base fue fundamental para que Juventud BBC ganara el II Torneo PreFederal de la Federación Santiagueña de Basquetbol.

BÁSQUET LIGA ARGENTINA

Matías Martínez: El escolta, en Club Central Argentino Olímpico (Ceres, Santa Fe) anotó 993 tantos en 49 partidos jugados, y promedió 19,9 por encuentro en la temporada 2021/2022, y su equipo llegó a semifinales de Conferencia Norte y fue subcampeón del Torneo Súper 8 de Liga Argentina. En esta temporada 2022/2023, juega en Club Atlético Juventud Florentino Ameghino (Villa María, Córdoba), y su club está tercero en Conferencia Norte, al jugarse la 16ª fecha de Fase Regular.

BÁSQUET NACIONAL

Phillip Lockett: El pívot, jugando para Club Atlético Peñarol (Mar del Plata) anotó 388 tantos, bajó 214 rebotes, brindó 93 asistencias, recuperó 37 balones y metió 16 tapas en 36 partidos jugados de la temporada 2021/2022, y su equipo fue quinto en Liga Nacional A de Basquetbol 2021/2022. En esta temporada 2022/2023, su club está sexto, tras disputar 14 partidos de la Fase Regular.

BÁSQUET INTERNACIONAL

Gabriel Deck: El alero brilló en la Selección Argentina que ganó la AmeriCup FIBA 2022 de Brasil, donde fue el goleador y el Jugador Más Valioso. Actualmente está en Real Madrid (España), tras su paso por Oklahoma City Tunders en la NBA. Ganó la Liga ACB 2021/2022 y la Supercopa de España 2022. Ganó el Olimpia de Plata.

BICICROSS

Mía Valentina Torres: Finalizó primera, con 56 puntos, en el ranking santiagueño y fue elegida la Bicicrossista del Año. Finalizó primera en Expertas 13 y 14 años Damas en Torneo Anual de ASABI. Se clasificó tercera en el Interprovincial. Fue subcampeona en el Torneo Argentino de BMX y tercera en Torneo Open. Terminó tercera en el Torneo Panamericano.

BOXEO

Melina Luján “Chispita” Martínez: Ganó la medalla de Oro en Hasta 54 kilogramos, durante el Campeonato Nacional de Boxeo Femenino Amateur de Juveniles y Mayores, que disputó en San Juan. También fue primera en el Torneo Regional del NOA de Tucumán.

CESTOBALL FEMENINO

Belén Paz: Fue campeona con Asociación Atlética Quimsa de los torneos Apertura, Anual y Clausura de Damas Mayores. Integró el Seleccionado Santiagueño que ganó la medalla de Bronce en el Campeonato Argentino de Córdoba. Fue convocada a la Selección Argentina.

CESTOBALL MASCULINO

Lionel Tijera: Se destacó con Club Social y Deportivo Coronel Dorrego, donde fue campeón de la Liga Argentina de Clubes de Mayores de Cestoballa Masculino, en Villa Mercedes (San Luis). Integró el Seleccionado Santiagueño que ganó el Campeonato Argentino de Selecciones, en Córdoba. Fue convocado a la Selección Argentina. Está ternado en los premios nacionales Olimpia 2022.

CICLISMO

Natalia Andrea Vera: La beltranense fue séptima en Velocidad por Equipos durante el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de Cali (Colombia). Obtuvo el quinto puesto en 500 metros y la séptima posición en Keirin, durante el Campeonato Panamericano de Lima (Perú). Logró la medalla de Oro en Velocidad Individual y en Velocidad Olímpica, y la medalla de Plata en 500 metros y en Keirín, en Campeonato Nacional de pista en Esperanza, Santa Fe. También ganó la medalla de Plata en Velocidad Individual y la medalla de Bronce en Velocidad por Equipos en los Juegos Sudamericanos de Asunción, Paraguay. Se clasificó a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

DEPORTE ADAPTADO

Axel Rodríguez: Compite en la categoría Parálisis cerebral Sub 16. Formó parte de la delegación del Área de Discapacidad en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2022 y logrando podios en pruebas de carrera, salto en largo y lanzamiento de bala.

Participó también en los Primeros Juegos del Norte Grande en La Rioja. Integra la Escuela de Atletismo Adaptado, a cargo de la profesora Cecilia Ledesma. Fue convocado a Concentraciones Nacionales en el Cenard.

DUATLÓN

Belén Bustos: Es campeona en Bike Run de Damas del Campeonato Santiagueño de Duatlón. Además, fue primera en la categoría B (25/29 años) y quinta en la clasificación general del Campeonato Argentino de Duatlón. Terminó

segunda en categoría B en el Campeonato Argentino de Duatlón, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

FÚTBOL LOCAL

Matías Fernández: El mediocampista ofensivo del Club Atlético Independiente de Fernández anotó 12 goles, fue el goleador y mejor jugador de la temporada. Resultó vital para que su equipo se consagre campeón del Torneo Anual de Primera División A de la Liga Santiagueña de Fútbol, y obtenga la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023.

FÚTBOL TRFA

Raúl Lettari: El volante ofensivo se erigió en el goleador, con 20 tantos, del Club Atlético Sarmiento de La Banda, en los certámenes afistas durante este año. Semejante producción le posibilitó a su equipo realizar una gran performance en las dos últimas ediciones del Torneo Regional Federal Amateur.

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

David Romero: El atacante marcó 11 goles para el Club Atlético Mitre en el Campeonato de Primera Nacional de AFA. Siempre buscó y se mostró para ser el más regular de su equipo.

Facundo Juárez: Fue el todo terreno del Club Atlético Mitre. Jugó en diversas posiciones, marcó 1 gol y fue el jugador revulsivo que necesita cada equipo.

Claudio Vega: El delantero empezó el año en el Club Atlético Mitre, donde anotó 1 gol. Luego jugó en Club Atlético Chaco For Ever de Resistencia. Allí señaló 4 tantos y fue titular en la muy buena campaña de su equipo que llegó a jugar el Reducido.

FÚTBOL LIGA PROFESIONAL

Exequiel Zeballos: El atacante marcó 4 goles en 29 partidos durante el año para el Club Atlético Boca Juniors (CABA), donde fue campeón de la Copa de la Liga 2022 y de la Liga Profesional 2022. Jugó la Copa Libertadores de América. Una seria lesión lo alejó de las canchas en los últimos cuatro meses.

FÚTBOL FEMENINO

Miriam Mendieta: La delantera fue decisiva con sus apiladas y goles en el Club Atlético Central Córdoba para cumplir otra muy buena campaña en la III Copa Federal de Fútbol Femenino y para ganar el Primer Torneo Provincial y el Torneo Clausura.

FÚTSAL

Guido Espeche Gerez: El jugador es polifuncional en SUOEM, que ganó el Torneo Anual y el Torneo Regional de la Región Norte. Eso lo depositó en la Fase Final de la Copa Argentina 2022.

GOLF

Alfonsina Abate Rímini: Tiene 14 años y tuvo un gran año al ganar varios torneos provinciales y regionales del NOA de Menores. Se adjudicó el Memorial Familia Gelid, Montenegro Pinturerías y Staff Models. Fue segunda en los certámenes Los Mellizos, Madre de Ciudades, Yamba, Enrico y Aniversario del Santiago del Estero Golf Club. Además, ganó el torneo Libertador General San Martín, Four Ball Café Martínez, Four Ball del club y Torneo Mousse de Las Termas de Río Hondo. Y en el Federativo del NOA, fue primera en Jockey Club de Tucumán, en Santiago del Estero Golf Club, y terminó segunda en Salta Polo Club. Con 465 puntos, terminó segunda en el ranking de Menores de 15 Damas del Federativo del NOA.

HIPISMO

Felicitas Nassif Saber: Con Danzka, en 1 metro de salto en Children, obtuvo la medalla de Oro en Campeonato Sudamericano de Saltos Variados, en Haras Santa María del Mar (Mar del Plata).

HOCKEY FEMENINO SOBRE CÉSPED

Justina Yanucci Pernigotti: Jugadora clave del Santiago Lawn Tennis Club en Quinta División, donde fue la capitana se llevó el Torneo Anual. Y en Primera División fue campeona de los torneos Apertura, Clausura y Anual «20 Años de Pasión & Deporte».

HOCKEY MASCULINO SOBRE CÉSPED

Esteban Emanuel Martínez: Juega en Santiago Lawn Tennis Club y fue goleador de la Superliga Fase Uno, donde fue subcampeón, goleador y lo eligieron Mejor Jugador del Torneo. También fue campeón de los torneos Apertura y Anual de Caballeros Mayores.

JUDO

Ángel Gabriel Silva: Ganó la medalla de Plata en la categoría Menos de 50 kilogramos Hombres, en Campeonato Sudamericano de Cadetes, en Villa Carlos Paz (Córdoba).

JIU-JITSU

Miguel Albornoz: Fue segundo en Masters Peso Medio (75 a 79 kilogramos) el Sudamericano de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También terminó segundo en el Open Córdoba. Ganó el Campeonato Argentino en Buenos Aires. Se clasificó tercero en el Abierto Internacional Open Argentina de Jiu Jitsu. Y terminó cuarto en Campeonato Nacional Masters de Buenos Aires.

KARTING

Máximo Faisal: Finalizó primero en categoría IAME 60, en los campeonatos santiagueños Apertura y Clausura. Terminó primero en el Campeonato Cordobés de Karting de Asfalto.

KARATE –DO

Guillermo Amadeo Álvarez González: Fue campeón regional en Kumite – Lucha (16/17 años) y en Kumite más 18 años en Chaco. También ganó en Kumite – Lucha en el Nacional Shin Shu Kan, en Alta Gracia (Córdoba) y subcampeón de Kobudo en Regional del Chaco. Además, es subcampeón argentino en el Nacional Apertura de Tucumán. También obtuvo la medalla de Bronce en Kumite – Lucha en el Nacional “Copa Atlántico, en Mar del Plata. Ganó la medalla de Bronce en el Nacional de Kumite – Lucha en Maipú (Mendoza) y en Torneo Argentino de Kumite – Lucha en Córdoba.

LUCHA

Marcelo Nahín Sialle Corvalán: Compite en categoría Grecorromana (55 kilogramos). Integra la Selección Argentina de Lucha. Obtuvo la medalla de Oro en el Campeonato Argentino de Misiones. Fue campeón en el Clasificatorio de San Luis para formar parte de la Selección Argentina en los Juegos ODESUR. Logró la medalla de Plata en los Juegos ODESUR de Rosario. Finalizó quinto en Panamericano de Buenos Aires.

MOUNTAIN BIKE

Juan Pablo Deffis: Es el Biker del Año legido por Santiago del Estero Mountain Bike Club. Es campeon santiagueño de Rural Bike. Fue segundo en el XVIII Campeonato Argentino de Rural Bike. Ganó La Vuelta de Maquijata.

MOTOCICLISMO DE ÓVALO

Benjamín Bulacia: El fernandence fue subcampeón, con 371,5 puntos, en 50 cc Escuela, en Campeonato Argentino de Motociclismo de Óvalo.

NATACIÓN

Matías Sosa González: Ganó dos medallas de Plata en 100 y 50 metros Pecho en Campeonato Nacional de Natación de Cadetes y Juveniles, en Santiago del Estero. También obtuvo la medalla de Plata en 50 metros Pecho y la de medalla de Bronce en 100 metros Pecho, durante el Campeonato República de Cadetes y Juveniles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PÁDEL

Ignacio López: Es el campeón en todos los torneos santiagueños de Segunda Categoría y ganó las dos etapas del Torneo Regional del NOA. Cosecha 125 puntos y se posiciona 248º en el ranking profesional argentino de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel Argentino.

PATÍN ARTÍSTICO

Lourdes D’Paul: Tiene 18 años y se clasificó para la Copa Intercontinental de Paraguay, organizada la World Skate. Fue convocada a la Selección Argentina la Confederación Argentina de Patinaje. Obtuvo el segundo puesto en los Primeros Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas, organizado por la Confederación Sudamericana de Patinaje, en San Juan.

Fue campeona nacional en Campeonato Argentino de la Divisional A e Internacional, organizado por la Confederación Argentina de Patinaje, en Rosario (Santa Fe).

Se clasificó quinta en Juniors en los World Skate Games, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

RUGBY

Juan Agustín Villalba: El medio apertura del Old Lions Rugby Club resultó goleador en Torneo Regional del NOA y en Torneo del Interior B.

SÓFTBOL

Lucas Galarza: Se entrena con la Selección Nacional U23 con miras a compromisos internacionales. Juega en Águilas Sóftbol Club (Santiago del Estero) y actualmente está a préstamo en Club 8 de Abril para el torneo local. Fue subcampeon nacional en la Segunda División del Torneo Argentino de Clubes, en Paraná (Entre Ríos), con Águilas SC.

TAEKWONDO

Nicolás Bonahora: Ganó la medalla de Bronce en Tul en la Copa del Mundo 2022 de Santiago del Estero. Fue primero en Tul y segundo en Tul por Equipo en el Campeonato Virtual del Mundo 2022. Finalizó primero en Tul y tercero en Lucha en el Campeonato Argentino de Tucumán. Cosechó 260 puntos y terminó primero en el ranking de la Federación Santiagueña de Taekwon-do.

TENIS

Lucca Güercio: Cosechó 2.740 puntos y finalizó segundo, en el ranking nacional de la Asociación Argentina de Tenis, en Singles Varones Sub 18. Obtuvo el 32° lugar, con 450 puntos, en el ranking nacional de la AAT, en Singles Varones Sub 18. Integró la Selección Argentina de Varones Sub 16 que logró el noveno puesto en la Copa Davis Jr, disputada en Antalya, Turquía.

TENIS DE MESA

Luciana Frías Paz: Ganó la medalla de Oro en Individuales y la medalla de Plata en Equipo Sub 13, y la medalla de Bronce en Individuales Sub 15, durante el Campeonato Argentino de Mendoza. Logró las medallas de Bronce en Individuales y Dobles Sub 15 en el Gran Prix San Luis. Está compitiendo el Campeonato Sudamericano Escolar en Paraguay.

TIRO AL VUELO

Federico Martín Ruíz: Tiene 16 años y se consagró campeón santiagueño en Seniors y Juniors de Foso Olímpico. Ganó la Copa Mayoranza, la Copa Tirador del Años y la Copa Challenger. Integró la Selección Argentina que logró las medallas de Plata en la Copa de las Américas y en la Copa Sudamericana, en Lima (Perú). Ganó el Campeonato Anual Santiagueño de Tiro a la Hélice en Juniors.

TRIATLÓN

Roberto Antonio Vega: El friense ganó el Campeonato Santiagueño de Triatlón. Fue el santiagueño mejor clasificado en el Regional del NOA. Y corrió el Mundial XTerra Championship en Trentino (Italia).

TURF

Marcelo Jugo: Obtuvo el primer puesto en las estadísticas del turf santiagueño, con 19 carreras ganadas.

VÓLEIBOL

Sheila Miguel: Integró el plantel de la Universidad Nacional Latinoamericana (UNLAM) que se consagró campeón nacional de los Juegos Universitarios Argentinos, en Mar del Plata. Obtuvo con la Selección Argentina de Vóleibol Femenino la medalla de Plata en los II Juegos Americanos Universitarios, en Mérida (Yucatán, México).

PREMIOS ESPECIALES (18)

Trayectoria Deportiva (Premios Secco de Oro): Mario Eduardo Bevilacqua (Fútbol), Jorge Rolan Iñigo

(Kung Fu), Antonio López (Atletismo), Alejandro Ávila (Rugby) y Héctor Carlos Fattor (Automovilismo).

Premio al Dirigente del Año (Tarjeta Sol): Carlos Basualdo. El presidente de Independiente BBC y de la Federación Santiagueña de Basquetbol cumplió una amplia actividad para el crecimiento social y deportivo de ambas instituciones.

Premio Entrenador del Año (Banco Santiago del Estero): Pablo Barragán. El entrenador dirige una escuela de atletismo, con más de 170 atletas, hace varios años. Gissela Olivera, Mauricio Garzón, Mirta Rojo, Alicia Gerez, Miguel Suárez, Joaquín Ledesma, entre otros.

Premio Deportista Paralímpico (Express Telecomunicaciones): Daniel Sierra (Fútbol de Talla Baja). Nació en El Arenal (Departamento Pellegrini) y tiene 23 años. Integró la Selección Argentina de Talla Baja que fue campeón de América en Lima (Perú). También ganó la Eurocopa en Italia.

Premio Ejemplo de Vida (Sindicato de Empleados de Comercio): José “Negro” Flores (Basquetbol).

Premio Tele Imagen Codificada: Asociación Atlética Quimsa (Cestoball Femenino). Fue campeón de los torneos Apertura, Anual y Clausura de Primera División y que organizó la Federación Santiagueña de Cestoball.

Premio Ad Hoc: Asociación Atlética Quimsa (Basquetbol Masculino). Obtuvo los torneos Anual de Primera División y U19 que organizó la Asociación Capitalina de Basquetbol.

Premio Expreso Lo Bruno: El Club de Cazadores de Santiago del Estero construyó el stand del Centro Olímpico de Tiro Deportivo. Fueron habilitadas cinco canchas de disciplina polimodal para Foso olímpico, Skeet y Hélice, de sistemas automáticos y semiautomáticos de lanzamiento. También se hicieron un salón bar comedor, una tribuna, calles para el desplazamiento del público y participantes, y sala de reuniones.

Premio CPDSE: Ing. Norma Fuentes: Por su valiosa colaboración al deporte, a través de la Municipalidad de la ciudad capital.

Premio TIC: Franco Farina (Automovilismo). Integra el equipo PMO Racing y compitió en el TCR South América y en la Fórmula Renault Plus.

Premio Anicar: Club Atlético Central Córdoba (Fútbol Femenino). Fue campeón del Primer Torneo Provincial de Primera División y que organizó la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero. Y fue segundo en el Cuadrangular Final de la Región Centro de la III Copa Federal del Fútbol Femenino 2022/2023.

Premio CPDSE: Asociación del Fútbol Argentino. La Selección Argentina Masculina ganó brillantemente la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022.

Premio Establecimiento El Carancho: Club Atlético Independiente de Fernández (Fútbol Local). Se adjudicó el Torneo Anual de Primera División de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Premio CPDSE: Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. El Dr. Gerardo Zamora logró un formidable desarrollo del deporte, al incorporarlo como Política de Estado en su gobierno.

MENCIONES ESPECIALES (37)

Mejor Atención a la Prensa: Unión Santiagueña de Rugby. En la persona de Mariano Jaime, fue la Institución que realizó una muy buena difusión de sus actividades en esta temporada.

Asociación Atlética Quimsa (Basquetbol Femenino Local): Obtuvo el Torneo Anual de Primera División, de U17 y de U15 que organizó la Federación Santiagueña de Basquetbol.

Asociación Santiagueña de Bicicross: Organizó el Campeonato Panamericano de BMX y el Round 6 de la Copa Latina PKS. Participaron más de 750 competidores de todo el continente americano. Varias fechas de la Copa del Mundo se corrieron en los últimos años en la Catedral del BMX argentino.

Juventud BBC (Basquetbol Masculino de Mayores): Es campeón del II Torneo Prefederal de Basquetbol Masculino de Mayores.

María Florencia Chaud (Taekwon-do): Obtuvo la medalla de Oro en Tul y en Lucha en la Copa del Mundo 2022 de Santiago del Estero. Fue primera en Tul en el Campeonato Virtual del Mundo 2022.

Club Ciclista Olímpico La Banda (Basquetbol Masculino): Conquistó los torneos Anual del U17 y U15, y Clausura U19 de Asociación Capitalina de Basquetbol. También fue campeón del Torneo Anual U13 de la Federación Santiagueña de Basquetbol.

Santiago Lawn Tennis Club (Hockey Masculino sobre césped): Es campeón del Torneo Anual “20 Años de Pasión & Deporte” en Primera División, organizado por la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped.

Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero: Tuvo una intensa actividad. Organizó por toda la provincia certámenes en Primera División y en las Divisiones Formativas tanto en fútbol femenino y masculino.

Club Social y Deportivo Coronel Dorrego (Cestoball Femenino): Campeón de la Liga Argentina de Clubes U17 de Santiago del Estero.

Asociación Atlética Quimsa (Basquetbol Masculino Local): Obtuvo el Torneo Anual de Primera División y del U19 que organizó la Asociación Capitalina de Basquetbol.

Selección Santiagueña U17 (Cestoball Femenino): Conquistó el Campeonato Argentino de Córdoba.

Club Atlético Güemes (Fútbol): Fue campeón del Torneo Anual del Sub 21 Masculino que organizó la Liga Santiagueña de Fútbol.

Club Social y Deportivo Coronel Dorrego (Cestoball Masculino): Campeón de la Liga Argentina de Clubes de Mayores, en Villa Mercedes (San Luis).

Santiago “Dinamita” Papalardo (Kick Boxing): Fue primero en Ligeros (61 kilogramos) el II Mundial Open de Artes Marciales Finkman, en San Pablo (Brasil).

Asociación Santiagueña de Taekwon-do: Organizó con gran éxito la Primera Copa del Mundo ITF en Santiago del Estero.

Club Atlético Mitre (Fútbol Divisiones Formativas): Obtuvo el Torneo Clausura y el Torneo Anual en Novena División, organizados por la Liga Santiagueña de Fútbol.

Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped: Inauguró las dos canchas internacionales (sintética y de agua) y gestionó la presencia de los Seleccionados Argentinos de Hockey sobre césped de Damas “Leonas” y Caballeros “Leones” para disputar ante sus similares de Países Bajos y Gran Bretaña.

Club Atlético Independiente de Fernández (Fútbol Divisiones Formativas): Conquistó el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y el Torneo Anual en Octava División, organizados por la Liga Santiagueña de Fútbol.

Liga Termense de Fútbol: Recientemente cumplió 60 años de vida institucional y deportiva.

Unión Santiagueña de Rugby: Organizó con éxito el histórico test match entre la Selección Argentina de Rugby Masculino de Mayores “Los Pumas” y su similar de Escocia. El estadio Único Madre de Ciudad estuvo colmado.

Club Atlético Central Córdoba (Fútbol Divisiones Formativas): Ganó el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y el Torneo Anual en Sexta División. Y fue campeón del Torneo Clausura y del Torneo Anual en Séptima División, organizados por la Liga Santiagueña de Fútbol.

Las Termas de Río Hondo Golf Club: Fue elegido el Mejor Campo de Golf de la República Argentina en los World Golf Awards, realizado en la isla de Saadiyat (Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos).

Instituto Deportivo Santiago (Fútbol): Viene trabajando intensamente en las Divisiones Formativas, y este año, con una gran mayoría de jugadores surgidos en su cantera, fue campeón de la Copa de Plata del Torneo Anual de Primera División y que fue organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.

José Gabriel Fernández (Tenis): Fue 2°, con 3.455 puntos, en el ranking nacional de la ATT, en Singles Varones Sub 14 en esta temporada. Además, finalizó 111º, con 60,25 unidades, en el ranking de la Confederación Sudamericana de Tenis.

Francisco Palazzi (Rugby): Integró el Seleccionado Argentino U19 Masculino “Los Pumitas” que ganó el Campeonato Sudamericano de Uruguay. Formó parte de Los Pumitas en la gira por Oceanía. Se clasificó para la World Rugby U20 Championship.

Estadio Único Madre de Ciudades: Fue elegido el “Segundo Mejor Estadio del Mundo” del 2021, por la revista polaca digital especializada Stadium Database. El coliseo santiagueño recibió 13.207 puntos en la encuesta mundial.

Faustino Ledesma (Rugby): El tercera línea del Old Lions Rugby Club se destacó en Torneo Regional del NOA y en Torneo del Interior B. Además, integró la Interacademia del NOA y el Seleccionado Argentino U19 Masculino “Los Pumitas” que ganó el Campeonato Sudamericano de Paysandú (Uruguay). Formó parte de Los Pumitas en la gira por Oceanía. Se clasificó para la World Rugby U20 Championship.

Sol Buzatto (Hockey Femenino sobre césped): La jugadora del Santiago Lawn Tennis Club fue campeona de los Torneos Apertura y Clausura de Primera de Damas Mayores de la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped. Además, fue convocada al Seleccionado Juvenil Argentino.

Club Barrio Adela de Las Termas de Río Hondo (Fútbol): Fue campeón del Torneo Anual de Primera División de la Liga Termense de Fútbol y se clasificó al Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023.

María Elena Tejerina (Atletismo): Finalizó 15ª en Damas Mayores en la prueba de 42,195 km del Maratón Internacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y fue novena entre las maratonistas argentinas. Y fue cuarta en el Maratón de Córdoba, y tercera en XX Maratón Internacional de La Bandera, en Rosario (Santa Fe).

Santiago Paz Martínez (Natación): Ganó la medalla de Oro en 200 metros pecho en Menores, durante el Campeonato Nacional de Infantiles y Menores, en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires). También ganó la medalla de Plata en 100 metros Pecho y en 50 metros Libres.

Liga Santiagueña de Fútbol: Desplegó una actividad enorme con la organización de los torneos masculinos y femeninos en todas sus categorías. Fue el año que más partidos oficiales se disputaron.

Asociación Atlética Quimsa (Basquetbol LNB): Fue subcampeón de Liga Nacional A 2021/2022 de Basquetbol Masculino. Y ganó la Supercopa 2020.

Natación Artística “Madre de Ciudades”: Desde hace cinco años, en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, un grupo de niñas viene desarrollando esta disciplina olímpica, también denominada Ballet Acuático. Con el

transcurso del tiempo fueron ingresando a determinadas competencias regionales y a los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2021 y 2022, obteniendo diversas medallas. También compitieron en Torneo Nacional de La Cumbre (Córdoba). Sol Wlozovitz Sol (9 años), Amparo Orieta González (9), Jazmín Coronel (10), Mía Rodríguez (10), Andli Barrios (11), Stefanía Candusi Uliana (11), Mía Maguna (11), Bárbara Mamani (11), Sofía Almada (12 años), Candelaria Pedemonte Giuliano (13), Ernestina Pedemonte Giuliano (13), Mía Véliz (13), Sol Corvalán Pizzi (14), Isabel Heredia (14), Kihara Herrera Pérez (14), Camila Gómez (15), Maia Gómez (17) y Daniela Gómez (19 años) son las nadadoras. Los profesores son Rita Cancino y Lucas Balud.

Santiago Lawn Tennis Club (Hockey Femenino sobre césped): Obtuvo el Torneo Anual en Primera, Intermedia, Quinta, Sexta y Séptima División, organizados por la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped.

Selección Santiagueña de Mayores (Cestoball Masculino): Logró el Campeonato Argentino de Córdoba.

Club Atlético Unión Bobadal (El Bobadal): Fue campeón del Torneo de Primera División de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero y se clasificó para el Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023.