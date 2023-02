La FIFA premió a millones de argentinos

Cuatro de cuatro. Mejor técnico, mejor arquero, mejor jugador y la yapa de la «mejor hinchada», fueron consagrados en la gala de la FIFA. La argentinidad al palo.

Scaloni, Dibu Martínez, Messi y ese colectivo que abarca a los afortunados que viajaron a Qatar y, sobre todo, a los millones y millones (son tantos que ni el INDEC puede corroborar con certidumbre la cifra) que aún suben a las redes videos de esa desbordante pasión que dejaron fluir en sus rituales familiares o en campamentos de amigos.

Tribunas sublimes: un hábito para analizar a modo de un psicoanálisis colectivo para comprender cómo somos realmente.

Los hinchas premiados también fueron esos tres o cuatro millones que en el tributo de recepción a los héroes del desierto qatarí hicieron de las calles porteñas un hormiguero en incesante ebullición, sentimientos hermanados, caso único en una sociedad en la que desde siempre han sido más redituables las discordias y las migas del rencor que nos han parido como lo que somos: un país al que sólo la gloria futbolera puede unificar.

Y hasta cierto punto. También fue un reconocimiento a quienes aún hoy, a más de dos meses de la hazaña, no se cansan de evocar en ruedas de familia los días de felicidad que la vida negaba -y le seguirá negando– en sus menesteres cotidianos del trabajo, el estudio, la búsqueda de “esa fe que se empecina”, una tregua benévola y festiva en la rutina de romperse el alma cada día para llegar a fin de mes.

Con los premios recibidos, todos ellos volvieron a levantar con Messi la Copa, tantas veces frustrado objeto del deseo que por fin, como en los cuentos infantiles, un príncipe pequeño (”A little boy of Rosario, Santa Fe…”, como lo llamó en una alabanza consagratoria el periodista británico Peter Drury) rompiera del maleficio y nos llevara de la mano a esa galaxia inmortal de los futboleros campeones.







Lionel Messi, The Best para la FIFA y el mundo. Foto AP/Michel Euler

Sin embargo, el mejor simbolismo de los The Best a los consagrados de 2022 quizá haya que rastrearlo en dimensiones no sólo futboleras.

Con Messi como estandarte, los campeones del mundo, premiados o no premiados, supieron gambetear las tentaciones del poder, los llamados y presiones para conseguir esa foto efímera que jamás cambió el resultado de ningún proceso histórico ni de ninguna coyuntura política. Las élites de las últimas décadas (gobernantes o en el llano) parecen más preocupadas por colarse en alguna lista o aferrase a algún estipendio de la política que a entender y honrar la pasión de las causas populares, como las vividas en los días del Mundial.

Messi, Scaloni y el Dibu, en cambio, supieron interpretar la explosión de felicidad en los estadios y en el país. Gambetearon con elegancia en su momento el “operativo seducción” para mezclarse en el mazo con las cartas de la política.

Y tampoco se ensañaron en la ceremonia de la FIFA, aunque tuvieron micrófono en mano y pantallas a disposición, para gritarle al mundo la realidad de un país con índices negativos en los estándares sociales que quieran buscarse: educación, salud, empleo, salario, jubilaciones, inflación.

Acaso porque saben que sus méritos deportivos sirvieron para que la alegría llegara donde tenía que llegar y no donde la buscaban los dirigentes con ambiciones agazapadas que debieron resignarse a gritar los goles en su casa, como los comunes mortales. En ese sentido, la banda de Messi los obligó a mirar la fiesta con “la ñata contra el vidrio”.

Dos miradas más a la gala futbolera de París. Carlos Pascual, Tula, histórico bombo peronista, seguramente no haya sido el mejor embajador identitario del genuino hincha futbolero. El sólo hecho de haber estado en los Mundiales desde 1974 y haber llegado a los 82 años con achaques varios quizá no amerite el simbolismo, aunque cuadre perfecto con el show off del marketing de la FIFA y los cánones del atractivo mediático.

Fue a alentar a la Selección en los últimos trece mundiales, es cierto. No está claro quién financió esas expediciones. Puede conjeturarse algo: estuvo con todos los peronismos triunfantes y aportó su folclore y su sentimiento en auxilio festivo de todos. No es el mejor exponente del “hincha de raza”, pero tampoco, por lejos, es lo peor que ofrece hoy la política argentina para exhibir al mundo. Seguramente lo usaron más a él, que él a todos los dirigentes peronistas desde el retorno de la democracia.

Finalmente, el homenaje a Pelé, reconocido oficialmente como un gigante de los templos del fútbol. Indiscutible. Murió pocos días después de terminado el Mundial, como si hubiese querido irse no sin antes señalar y felicitar a su sucesor argentino, tal cual dejó testimonio una de sus hijas.

Como en su momento ya lo había hecho Maradona, a quien una enfermiza mirada de la política había querido contraponer a las virtudes de Messi. Como conducta social, el kirchnerismo, autor intelectual de esa pifia histórica, se parece más a los exabruptos de Diego que al bajo perfil de Lionel.

Algo los diferenció. Maradona aceptó subirse al carro del poder político. Messi no lo dejó entrar al micro de la bienvenida.

Algo los hermanó, La grandeza futbolera los tiene en el mismo equipo. Y los subió en el podio junto a Pelé.

Con una diferencia, también a favor de Messi. En su discurso consagratorio, como buen rosarino, Leo honró el habla que deglute las “ese” sin pausa. El escritor Hernán Casciari definió ese modismo como “una rebelión cultural” de Messi que acompañó a los inmigrantes argentinos en España, que huían del estallido de 2001. Leo nunca se apegó a los decires hispanos.

Pelé cerró su campaña en el Cosmos de Nueva York en 1977, cuando Estados Unidos recién impulsaba el “soccer” y lo llevó a “O Rei”, como el gran difusor. Pelé finalizaría su carrera con un breve mensaje, cerrado con un “love, love, love”. Prefirió omitir cómo se decía “amor” en portugués, lengua oficial de su tierra brasileña.

Mirá también