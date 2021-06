La fiscal dictaminó por sobreseer a todos los imputados por el Plan Qunita – Télam

“Ninguna de ambas conductas por las que se promovi la accin penal constituye delito”, sostuvo la fiscal en el dictamen.

La fiscal de juicio Gabriela Baign dictamin por sobreseer a todos los imputados de la causa del “Plan Qunita” tras considerar que a lo largo de la investigacin no se logr constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administracin pblica, ni el de abuso de autoridad, en el caso de los exfuncionarios investigados, informaron fuentes judiciales.

La fiscal formaliz la presentacin ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que ahora deber determinar si sobresee o no a los acusados y, en consecuencia, si se hace o no el juicio oral y pblico.

El expediente de la causa del Plan Qunita fue instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento proces al exjefe de Gabinete Anbal Fernndez y al exministro de Salud de la Nacin y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y su actual viceministro, Nicols Kreplak, entre otros.

“La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instruccin suplementaria y su valoracin conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovi la accin penal constituye delito“, sostuvo la fiscal en el dictamen al que accedi Tlam.

Durante la instruccin suplementaria del caso Qunita, en el que se investig si hubo irregularidades en la licitacin para la entrega de kits –de cunas, chupete, moiss, entre otros-, se llev a cabo una pericia que determin que no hubo perjuicio a la administracin pblica ni se pudo constatar el direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitacin.

Los argumentos

Entre las primeras consideraciones formuladas por la fiscal en su dictamen de 70 pginas, Baign record que en este caso “recin se llev adelante un peritaje contable y uno tcnico con posterioridad a la elevacin a juicio, como consecuencia de los pedidos realizados por las defensas y por este Ministerio Pblico Fiscal”.

La causa avanz hasta el punto de ser elevada a juicio oral, a partir de una instruccin que, al no haber logrado determinar a travs de un peritaje los precios de los kits, utiliz como parmetros para acreditar la existencia de sobreprecios una valuacin realizada en funcin de facturas aportadas por la denunciante Graciela Ocaa y los valores aportados por la Sigen resultantes de las rdenes de trabajo.

“Inexistencia de sobreprecios”

En el dictamen presentado, la fiscal Baign analiz cada uno de los precios utilizados para la instruccin del caso y luego asever que el anlisis de los informes elaborados en el marco del peritaje contable termin de convencerla “sobre la inexistencia de sobreprecios en la licitacin investigada”.

La fiscal se diferenci de su colega que intervino en la instruccin de la causa, Eduardo Taiano, y seal que no era posible afirmar que las empresas que resultaron ganadoras de las licitaciones se hubieran hecho de ganancias extraordinarias, informacin que qued especificada en el peritaje.

“Dicha labor arroj que las empresas Dromotech SA, Delta Obras y Proyectos SA, Cia. Comercial Narciso SRL y Grupo Diela SRL obtuvieron una utilidad neta final que va del 13,78% al 18,30%. Es evidente que tampoco a partir de estos extremos se puede concluir existencia de sobreprecios, tal como planteara la hiptesis acusatoria de Taiano”, sostuvo la fiscal.

Los mrgenes de utilidad detectados, “sumado a que en esta investigacin se acredit que las seis empresas recurrieron, en muchos casos, a los mismos proveedores para la compra de insumos, me permite sostener que, aunque no contemos con informacin certera sobre las utilidades de Fasano SRL y Fibromad SA, puede inferirse, fundamente, que estas no pudieron haber sido irrazonables”, enfatiz Baign.

La fiscal resalt en su dictamen que “este proceso se inici para investigar una licitacin pblica en la que el Estado Nacional habra sido presuntamente perjudicado” y, sin embargo, “nunca se practicaron medidas conducentes y concretas para despejar ese interrogante”.

Por el contrario, -remarc- “en la bsqueda de ese perjuicio potencial se irrogaron perjuicios reales a las arcas pblicas, tales como que se haya omitido distribuir los kits segn la finalidad pblica que era perseguida, que se hayan vencido elementos perecederos que lo integraban y que se hayan afrontado los gastos derivados del depsito de todos esos kits durante un plazo innecesariamente prolongado”.

En su momento, el juez Bonadio haba ordenado destruir los elementos de los kits que pudieran resultar peligrosos para la salud de los recin nacidos, decisin que no lleg a concretarse.