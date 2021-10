La fiscalía alemana está «100% segura» de la identidad del asesino de Madeleine McCann

La Fiscalía alemana está «100% segura» de que el pedófilo y violador convicto alemán Christian Brueckner «asesinó a Madeleine McCann«, revela el diario británico Daily Mail este sábado.

El fiscal alemán Hans Christian Wolters dice que los investigadores estaban «seguros» de que tenían al hombre adecuado y tenían pruebas suficientes para presentar cargos por la desaparición de 2007.

Brueckner se encuentra actualmente detenido en una prisión de alta seguridad en Oldenburg, cerca de Bremen, en el norte de Alemania, donde cumple una condena por delitos distintos.

Los investigadores esperan presentar cargos contra este hombre, de 44 años, el próximo año después de tomarse el tiempo para reunir la mayor cantidad de pruebas posible antes de que el caso llegue a los tribunales.

Madeleine McCann, de 3 años, desapareció de un apartamento de vacaciones en Portugal mientras estaba de vacaciones con sus padres, Kate y Gerry McCann; sus hermanos gemelos de dos años; y un grupo de amigos de la familia y sus hijos.

«Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató», dijo Wolters. «Ahora es posible que podamos acusarle. Tenemos esa evidencia ahora. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con la mejor evidencia posible», añadió.

«Cuando todavía tenemos preguntas por responder, sería una tontería acusarlo formalmente en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición», añadió el fiscal.

Wolters dijo que la investigación continuará «siempre que haya pistas o información que podamos seguir». Agregó que la evidencia incluye un análisis telefónico que ubicó al sospechoso en el Ocean Club cuando Madeleine desapareció y una supuesta confesión que Brueckner le hizo a un amigo.

«Es evidencia circunstancial, no tenemos evidencia científica», dijo Wolters. «Si tuviéramos un vídeo del acto o una foto de Madeleine muerta con Brueckner, no hubiéramos tenido que hacer un llamamiento público. Pero solo tenemos pruebas circunstanciales», admitió Wolters.

«No tenemos cuerpo ni ADN, pero tenemos otras pruebas. Basado en la evidencia que tenemos, no conduce a ninguna otra conclusión. No puedo decir sobre qué base asumimos que está muerta. Pero para nosotros, no hay otra posibilidad. No hay esperanza de que esté viva«, dijo.

El año pasado, las autoridades les dijeron a los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, que tenían evidencias de que su hija ya no estaba viva, sin proporcionar detalles. Wolters pidió «paciencia» con la investigación y dijo que «tenemos tiempo» porque Brueckner está en prisión. Por su parte, Brueckner y sus abogados sostienen que no tienen nada que ver con el caso McCann.