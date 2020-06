La foto de Horacio Rodríguez Larreta y Monzó que revela el espionaje ilegal de la AFI

La red de espionaje no solo incluía a políticos opositores al gobierno de Macri, sino también a integrantes del propio oficialismo.

En este sentido, salió a la luz una foto del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó que comprobaría el espionaje ilegal incluso a políticos del entorno de Macri.

larreta espionaje AFI Espionaje ilegal de AFI: Emilio Monzó y Horacio Rodríguez Larreta. Foto: Revista Noticias

La foto de Rodríguez Larreta y Monzó habría sido tomada por los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, según publica la revista “Noticias”.

Caamaño pidió en el escrito que se cite a declaración indagatoria al ex director general de la AFI Gustavo Arribas; a la ex subdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani; y al ex presidente Mauricio Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional.

La interventora también indicó el hallazgo a fines de enero de una caja fuerte del organismo donde se encontraban tres sobres con las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”.

La causa judicial es llevada adelante por el juzgado federal de Lomas de Zamora encabezado por el juez Federico Villena e incluye una enorme la cantidad de pruebas que demuestran el espionaje ilegal de la AFI de Mauricio Macri a una gran cantidad de figuras públicas.