LA FRACTURA DE LA CORTE.

Ferdinand Amunchásteguy. Lo habitual hubiese sido que en este periodo de receso estival nada ocurriese entre las paredes grises del viejo Palacio de Justicia, sin embargo, y reafirmando el atípico proceder de los argentinos, la actividad casi parece multiplicada y ubicada en diferentes lugares, como para que la sociedad no pueda centrar su atención en lo que sucede y no advierta el grave deterioro de las instituciones que, cotidianamente, son avasalladas y dejadas de lado con el único propósito de consolidar un poder político no solo unificado sino omnipotente y de un accionar privilegiado.

El enfrentamiento entre los Poderes no se oculta y se expone públicamente, como si se tratara de cuestiones menores que pueden debatirse entre la gente llana y quienes opinan formasen parte de ella. Contrariamente a esa premisa, quienes exponen sus ideas son el mismo Presidente de la Nación el Ministro de justicia y su segundo, lo que debe llamar la atención habida cuenta su capacidad de gestión.

Cierto es, que la Corte no se presenta hoy como un cuerpo consolidado que pueda enfrentar cualquier embate y menos un grupo con identidad de objetivos. Desde que el anterior gobierno intentó romper el poder acumulado por el Juez Lorenzetti, la situación del Alto Tribunal, mostró fracturas que, a la fecha, son aún más profundas que en su origen. De sus cuatro miembros, sólo uno, Rosencratz, con la impavidez de un personaje de ópera alemana, esconde cuáles son sus objetivos -aunque obviamente los tiene- en algún caso conducido por los consejos poco felices del prófugo “Pepin” Rodríguez Simón.

Su antecesor en el cargo, con su sangre latina bullendo en sus venas, ha desplegado en los últimos tiempos, una actividad poco común de aproximación a sus inferiores jerárquicos de Comodoro Py. La preocupación por sus problemas cotidianos y desventuras personales lo han convertido en una suerte de Caudillo que suma nombres a su tropa diezmada desde que dejó la Presidencia de la Corte.

Quien hasta ayer fuera su aliado junto con la pensionada Higthon de Nolasco, el ex Senador Maqueda, hoy se encuentra enfrentado y herido por la maniobra que atribuye a su ex compañero a quien, íntimamente, le hace cargo de la investigación que se lleva adelante sobre la obra Social y que lo salpica, no solo porque era el Ministro encargado de supervisarla sino también porque quien la dirigía era un individuo elegido por él entre sus conocidos del Senado.

Quien podría mantener su autonomía vinculada a la tarea de administrar Justicia exclusivamente, el Juez Rosatti, se ha visto sorprendido por las imprudentes actitudes de su hijo – que conducía su vehículo con un dosaje de alcohol impropio para un cauto conductor- , alternativa que fragiliza su rol al tiempo de tener que imponer pautas de conducta respecto de terceros.

Hasta allí, condiciones internas que se han sucedido más de una vez, no se reflejaron como hoy, en la actividad institucional del cuerpo. Quizás tampoco existió antes de ahora, un enfrentamiento que intenta instalar la inutilidad de un Poder Judicial independiente. Bajo la fórmula genérica de que la Corte no es eficiente en su gestión y, consecuentemente, no cumple con su misión constitucional, se han introducido proyectos de reforma que llegan incluso a sugerir que su número debiese ampliarse a 22 miembros y dividirse en Salas.

Más allá de lo impropio de la solución -no seguida por ningún sistema al que pudiésemos parecernos o con el que poseamos identidades históricas y jurídicas- en verdad, el ataque actual y los que vendrán, no tienen sus fundamento en la situación alegada, sino en la necesidad de dar solución al más de medio centenar de recursos en trámite que, por ante ese Tribunal, se vinculan a hechos de corrupción que comprometen a miembros del actual gobierno.

Obviamente que el ataque a la Justicia, encuentra también sucesos no ya creados por quienes intentan degradarla, sino por la torpeza de algunos miembros del Gobierno anterior. Las filmaciones de las reuniones del ex ministro de Trabajo Provincial, no ayudan precisamente a consolidar la idea en la sociedad, de la existencia de una justicia independiente o no influenciable, circunstancia que daña irremediablemente el equilibrio republicano.

Camino al 2023, importantes sectores han comenzado su actividad. Nuevos y viejos personajes han comenzado su actividad; entre los primeros fue una sorpresa encontrar a Daniel Vila quien ha iniciado una actividad convocante que incluye a personajes del pasado y a otros del actual gobierno -ninguno irrelevante- iniciando la construcción de una fuerza política hasta ahora no visible a los ojos del hombre común.