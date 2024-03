La función de las Fuerzas Armadas no es combatir civiles

Villarruel tomó distancia respecto a los anuncios de la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de seguridad interior: “ No estoy de acuerdo , lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles , creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho . En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”.

Además, se refirió al aumento de los sueldos de los legisladores en el Congreso, que finalmente fue retrotraído por orden de Javier Milei. «Un legislador es la persona que representa a las provincias, en la casa del Senado, y al pueblo argentino en Diputados. Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna , para la importantísima tarea delegada. Si no sólo serían legisladores los ricos, los narcos. Tienen que ganar bien y no ganan bien”, dijo en la entrevista con TN.

En este sentido, aprovechó para criticar la jubilación de la expresidenta Cristina Kirchner . »Como pensionada gana más de 7 veces de lo que gana un senador, que gana menos de 2 millones . Que un jubilado gane lo que gane no me parece bien tampoco , no está bien nivelar para abajo. Subamos todo”.

Villaruel: «Habría que congelar los sueldos de los jueces también»

Y añadió: “Esto es sumamente importante, hay 72 senadores a los que les estamos delegando nuestra vida. Legislan sobre derecho a la propiedad. Es una realidad que la función que les estamos delegando es vital. Si les pagás poco van a ser susceptibles a la corrupción. La corrupción es parte de una dignidad. Todos tienen que ganar de acuerdo a la función y responsabilidad que tienen. El aumento se tendría que haber dado, pero dí marcha atrás porque me lo pidió el Presidente. Milei consideró que, dado que el pueblo argentino está haciendo un esfuerzo sobrehumano, la clase política tenía que acompañar. Considero que tiene que haber paridad en los ingresos de los tres poderes. Habría que congelar a todos. Jueces. Todos. Nosotros acá hacemos nuestro esfuerzo. Espero que en los otros poderes también lo hagan”.

“No me voy a meter en el bolsillo de nadie. Acá defendí los sueldos. No soy senadora, pero presido y si un senador vive a muchos kilómetros y tiene que mantener su casa, su orígen, es difícil que lo hagan con lo que ganan”, expresó.

Su relación con Javier Milei

Ante los rumores que dieron que hablar en el último tiempo sobre su relación con el Presidente, declaró: “Está bien. Somos dos personas que se complementan. Él es más vehemente en la vida pública y tranquilo en privado. Yo al revés, y nos complementamos. Creo que es lo que privilegió el pueblo argentino porque es algo muy completo. Hoy desayunamos. Me esperó con galletitas tipo express y le dije ‘qué bodrio’, dame una medialuna’. Me dijo ‘pedí lo que quieras’. Hay buena onda”.

Milei Villarruel El encuentro entre Milei y Villarruel publicado en las redes sociales de la vicepresidenta

“Viste cómo es la susceptibilidad, no me sentí tocada después de la sesión del DNU. Estaba en juego la institucionalidad. Yo no puedo hacer lo que quiera, esto tiene que funcionar, se tienen que debatir las leyes. Yo soy un árbitro. El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Puedo buscar el momento, pero no estar eternamente deteniéndolo”, completó.

En relación a la vigencia del DNU, detalló: “No creo que se caiga, pero se va a dirimir en Diputados. Tenemos un plan B y C. Lo ha dicho el Presidente. Acá hay impulso para tratar las leyes. La ley de Bases se puede volver a mandar. El tiempo corre y tenemos necesidad de que se arbitren nuevas reglas porque la gente votó un cambio. Pero también está la institucionalidad y vamos a respetar las leyes. El Estado no se destruyó en dos minutos, no lo podemos reconstruir en dos minutos”.

Luego, volvió a arremeter contra Cristina Kirchner: “No quiero ser Cristina. En 2023 sesionaron cinco veces con toda la furia. Hay declaraciones escandalosas en boca de personajes, como la expresidente. No puede ser que un gobierno que no tiene ni cuatro meses tenga estos rumores destituyentes. No sé quién le preguntó su opinión, ya tuvo muchos años para hablar. Debería llamarse a silencio, sobre todo en cuestiones destituyentes. Lo de Cristina me genera indignación. Es la falla del sistema democrático”.

También confirmó que en el Gobierno no se está hablando de anunciar un indulto a los militares el próximo 24 de marzo: “No me consta que se esté hablando seriamente de un indulto. Yo lo he dicho en redes. La solución no es el indulto ni la amnistía, es jurídica. El derecho no dice lo que se interpretó. Estirar el derecho es la solución”.