La genética del ganado misionero permite precios récord

P.: ¿Es solamente por este motivo o se agrega una cuestión de oferta y demanda y la genética?

S.O.: Se agrega la cuestión de oferta y demanda y, además la calidad genética del ganado misionero mejoró mucho y produjo que los precios se vayan para arriba logrando que Misiones marque punta en los precios a nivel nacional, es más los precios inter anuales crecieron en un 80%, además si se tiene que traer ganado de otras provincias el costo de la logística más los impuestos hacen que convenga comprar en los remates misioneros, además al mejorar la genética el ganado misionero se vuelve competitivo

P. Con los precios que se manejan en los remates, ¿cómo sostiene el gobierno provincial el Misiones Carne con precios de entre 250 y 350 pesos el kilo?

SO: Se mantiene con subsidios de la provincia. Seguramente en la continuidad del programa habrá una actualización del precio, se pudo sostener porque la provincia tiene una empresa frigorífica público-privada que trabaja a costo sin margen de rentabilidad

P: ¿No se transforma en competencia desleal con aquel comerciante que debe cubrir los costos de los servicios e impuestos?

S.O.: El frigorífico El Porvenir, de gestión público-privado, paga todos los servicios e impuestos, no tiene rentabilidad, nosotros le propusimos a los frigoríficos privados participar y nos dijeron que no porque no tienen rentabilidad, el único que quería participa fue la cooperativa recuperada El Zaimán, que no logramos firmar el acuerdo y lo haremos para 2022

P.: ¿Misiones va camino al auto abastecimiento de carne vacuna?

S.O.: Estamos en un promedio del 45 %, lo que implica que estamos muy lejos del auto abastecimiento, no sé si es el horizonte que buscamos, si queremos aumentar el stock y mejorar los índices de destetes y premies porque nos permitirá incorporar cabezas de ganado

P.: Para incorporar cabezas y mejorar los corrales los productores solicitan créditos blandos…

S.O.: Nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional inversión para estructura predial, es decir que el productor tenga una chacra con una manga, un brete, alambrado, equipamiento suficiente para poder realizar reserva alimenticia y reserva de agua, ese es el planteo que le vamos haciendo al Plan Ganadero porque no podemos hacerlo solos, cuando eso suceda estaremos en condiciones de incorporar más cabezas de ganado

P.: ¿Qué objetivo persigue el Consejo Agro industrial de Misiones?

S.O.: El objetivo es buscar una sinergia entre todos los sectores productivos de la provincia, es la primera vez en la historia que se juntan los grandes, medianos y pequeños para hacer junto con el Ministerio del Agro una agenda de trabajo en favor de la producción misionera tanto en lo que se refiere a la agricultura como la madera y el ganado; en definitiva queremos robustecer el espíritu productor de la provincia porque la economía provincial está basada, principalmente en la agroindustria, de este grupo deben salir las sugerencias para las políticas públicas en favor de la producción misionera

P.: ¿Cuál será el aporte del Ministerio del Agro y la Producción en cuanto a la certificación y comercialización de los bonos verdes y el cuidado del medio ambiente ante el cambio climático?

SO: En primer lugar, estamos aportando conocimiento. El futuro que se viene son barreras para arancelarias para aquellos productos que no tengan la capacidad de certificación verde, es decir que no puedan mostrar una certificación sustentable, por eso debemos trabajar no solo en la venta de bonos de carbono sino en el proceso de certificación, Misiones tiene en la producción agropecuaria un camino para la certificación verde debido a los diferentes programas productivos que tenemos en marcha, además somos la provincia del norte con mayor agroindustria y con cero emisión de gases, esto muestra que Misiones está desde hace mucho tiempo en una política sustentable

P.: El Gobierno nacional había previsto unos 1.000 millones de pesos por compensación de la Ley 25.080 de promoción forestal, al no aprobarse el presupuesto nacional se quedó Misiones sin el porcentaje que le correspondía, tampoco contará con unos 56 millones de pesos destinados a la provincia por la Ley de Bosques. ¿Cómo prevé compensarlo?

S.O.: Lamentablemente por la Ley 25.080 se quedó con 180 millones de pesos, teníamos previsto un incremento en la Ley de Psicultura de un 250% y debido al rechazo del Presupuesto nacional el aumento será del 40%. El gobernador Herrera Ahuad está llevando negociaciones con el jefe de Gabinete Juan Manzur para lograr un resarcimiento con participación extra presupuestarias que nos permitan seguir que tenemos previsto llevar a cabo en 2022.

P: Por la puja yerbatera, ¿Cómo quedaron las relaciones, en primer lugar, con Corrientes que defendió a las grandes empresas y en segundo término con el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que laudó un precio oficial de la hoja verde para la cosecha de verano muy por debajo de lo que planteó el gobierno misionero que defendió al pequeño y mediano productor’

S.O.: Nos encontramos con el ministro de Corrientes Claudio Anselmo en la firma del Plan Ganadero, la relación es perfecta el tema yerbatero pasa por una discusión empresarial, obviamente que o apoyaron a Misiones, nosotros planteamos que debemos lograr le diálogo y el consenso más allá de pensar distinto

P: ¿Y, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación?

S.O.: De respeto. Nosotros seguiremos haciendo los planteos llevando la voz de los productores misioneros.

Entrevista de Alejandro Spivak