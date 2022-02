‘La gente común paga sobre la propia piel la locura de la guerra’

El papa Francisco pidió este domingo el fin de la guerra en Ucrania y recordó que «la gente común es la verdadera víctima» de los conflictos armados, al tiempo que convocó a la comunidad internacional a abrir «corredores humanitarios» para las personas que huyen del país europeo tras la invasión rusa.

«En estos días hemos sido disgustados por una cosa trágica, la guerra. Muchas veces rezamos para que no fuera invocado este camino, y no paramos de hablar, suplicamos a Dios intensamente», planteó el pontífice al rezar el tradicional Ángelus dominical desde el Vaticano.

«Renuevo a todos la invitación para hacer el 2 de marzo una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Una jornada para estar cercanos a los sufrimientos del pueblo ucraniano, para sentirnos todos hermanos e implorar a Dios el fin de la guerra», dijo el Papa, sobre el día que convocó para el miércoles próximo.

Para Francisco, «quien hace la guerra se olvida de la humanidad, no parte de la gente, no mira la vida concreta de las personas, mete delante de todo intereses de parte y de poder, se basa en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la más lejana de la voluntad de Dios y se distancia de la gente común que quiere la paz».

«En todo conflicto la gente común es la verdadera víctima, que paga sobre la propia piel la locura de la guerra», denunció el Papa.

«Pienso en los ancianos, en los que en estas horas buscan refugio, en las madres que huyen con sus niños. Son hermanos y hermanas para los que es urgente abrir corredores humanitarios y deben ser acogidos», reclamó el Papa.

Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022