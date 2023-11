«La gente quiere un cambio» – NCN

La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, adelantó que en el balotaje votará por el candidato libertario Javier Milei. “La gente quiere ver un cambio”, dijo.

Barrientos, de buen diálogo con Mauricio Macri, habló esta tarde con el programa Gente de a Pie de Radio Nacional y despejó dudas acerca de su voto en la segunda vuelta. “Voy a votar a Milei”, afirmó.

Al explicar los motivos de su voto dijo que “ya tenemos a lo que nos está haciendo sufrir terriblemente”, en referencia a Massa, y señaló que “la gente tiene que tener un cambio”.

En ese sentido consideró que votar a la lista de La Libertad Avanza es “hacer otra experiencia” y expresó que “le va bien o le vaya mal en cuatro años no lo vamos a votar, pero queremos conocer algo nuevo”.

Con respecto al candidato de UP, Barrientos enfatizó: “Yo a Massa lo conozco y conozco a toda su comitiva, pero yo no quiero ayuda para mí. Necesito que la gente tenga para comer cada día y no estar cambiando el menú todos los días porque la carne aumenta”.

A propósito de las polémicas propuestas de Milei sobre el arancelamiento de la educación y la salud, Barrientos dijo que “no estoy de acuerdo con tener un voucher para mandar a mis hijos a la escuela ni para atenderme en el hospital” ya que “demasiadas trabas tenemos para que nos pongan otra”.

De todas maneras, puso en duda que el libertario pueda aplicar dichas medidas: “Estoy segura que eso no va a suceder”, aseveró.

Al ser consultada sobre el riesgo de que finalmente Milei pueda llevar adelante sus planes, la fundadora de Los Piletones aseguró no tener miedo. “No me dan miedo estas propuestas, lo mismo han dicho de Macri, que iba a sacar los planes, que no iba a dar trabajo, que iba a privatizar todo y acá estamos, seguimos estando”, concluyó.