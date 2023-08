María José Cuesta lleva menos de tres meses viviendo en España, aunque hacía bastante tiempo que quería venir. «Quise hacer los dos primeros años de la carrera en Madrid, pero mi padre no me dejó. Al acabar la universidad, me salió un buen trabajo en Guayaquil y después me quedé embarazada», cuenta a 20minutos. No fue hasta mayo de este año cuando se subió a un avión para empezar una nueva vida lejos de su Ecuador natal.

«Todo el mundo con el que hablo me dice que me he ido en el mejor momento«, explica esta licenciada en Derecho de 37 años, con doble nacionalidad, bastante desencantada con el panorama político ecuatoriano.

Este domingo 20 de agosto tendrán lugar las elecciones presidenciales en Ecuador para designar al sucesor de Guillermo Lasso, con un ambiente de violencia e inestabilidad que sacude todo el país. Los casi 120.000 ecuatorianos residentes en España están llamados a las urnas, en una votación telemática y digital.

Para Cuesta, los problemas de su país son varios y diversos: «El transporte público apenas funciona, y no existen los colegios concertados. La calidad de los colegios públicos es una vergüenza. En España, mi hijo tendrá una mayor calidad de vida«.

Ecuador afronta este domingo unos comicios presidenciales históricos por su singularidad, tras la disolución del gobierno de Guillermo Lasso a través del mecanismo de la «muerte cruzada». El mediático asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a principios de agosto, ha puesto el proceso electoral en el punto de mira.

«La gente tiene miedo de ir a las urnas», reconoce a este diario Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui, un colectivo de migrantes ecuatorianos con sede en varias ciudades de España. «La seguridad es el tema más importante en estas elecciones, y lo sucedido al candidato Vilavicencio lo pone en evidencia», cuenta Paspuel a este periódico. «Los ecuatorianos piden seguridad, de ahí vertebra la economía. La pequeña empresa, el turismo, las universidades sustentan el país, y no tienen seguridad».

La violencia que asoma el país está llegando a máximos históricos. El Think Tank InSight Crime, especializado en seguridad ciudadana en América Latina, coloca a Ecuador como la cuarta nación del continente con más homicidios por cada 100.000 habitantes, solamente por debajo de Venezuela, Honduras y Colombia.

El centro de pensamiento atribuye la crisis de seguridad de Ecuador a cuatro factores: la aparición de cientos de grupos violentos, la llegada de bandas criminales extranjeras, la ubicación estratégica del país para el tráfico de drogas y la incapacidad del gobierno para enfrentarse a una amenaza de tan grande escala.

«Antes se podía caminar tranquilamente por el centro histórico de Quito», cuenta Paspuel. «Ecuador gozaba de una alta seguridad antes de que Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso llegaran al gobierno. Ahora, las calles de la capital están vacías a las seis de la tarde por temor. Las mafias atacan a los empresarios y a la prensa».

El asesinato de Fernando Villavicencio ha sido la gota que ha colmado el vaso, una muestra al mundo de que nadie está a salvo de la oleada de violencia que sacude el país. Desde España, varios grupos de emigrantes ecuatorianos se congregaron en diferentes puntos, indignados con lo sucedido.

Ayer en la Puerta del Sol, estaban ecuatorianos cantando el himno y mostrando la preocupación que tenemos del país. Bro que feo estar lejos de casa pic.twitter.com/axIWwWhKTF — Adriana (@adrmrllo) August 11, 2023

El pasado domingo 12 de agosto, la Asociación de Ecuatorianos en Cataluña organizó una misa en la barcelonesa iglesia de Santa Ana, para leer un manifiesto en contra de la violencia. «Pedimos a las autoridades que sean más rigurosas con estos grupos. Pero no hemos apoyado a ningún partido político; que cada persona analice», dice a 20minutos Anabel Ytriago, perteneciente a la asociación.

«La situación que vive nuestro país es penosa y nos sentimos imponentes por ello», cuenta Ytriago, que iba a acudir a su país para conmemorar el aniversario de la muerte de su madre, pero decidió quedarse por su propia seguridad. «Los que estamos fuera de Ecuador tenemos miedo de que nos llamen diciendo que han matado a nuestros familiares. Mi hermano es fiscal y pidió protección, que le fue denegada. Necesitamos más mano dura contra los mafiosos».

María José Cuesta, sin embargo, cree que la mano dura puede ser contraproducente: «Hay que arreglar el problema de base y tener un plan a largo plazo. Muchos candidatos ofrecen en sus campañas seguridad inmediata, pero es un tema más complicado».

Dos candidatos, en concreto, han centrado su campaña electoral en la protección. Para el empresario y exsoldado en la legión francesa, Jan Topic, la seguridad del país ha sido el eje central. Es el mayor exponente de la «mano dura» contra la criminalidad y el narcotráfico. El otro protagonista de esta tendencia era el difunto Fernando Villavicencio, periodista de investigación que no tenía miedo de denunciar en público las injusticias cometidas por las bandas.

Tras la muerte de Villavicencio, su sucesor como candidato del Movimiento Construye, Christian Zurita, declaró su intención de honrar las políticas del fallecido. «Vamos a tratar de emular su capacidad y su nombre«, dijo a los medios del país, asegurando que no negociaría con «ninguna mafia».

La favorita en las encuestas es Luisa González, de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa, con un 30% de intención de voto. «El correísmo tiene su voto duro, manipula a la población más humilde. Pero cualquiera de los otros 7 candidatos ganaría en una segunda vuelta«, dice a este periódico Manuel Guamán, impulsor de la plataforma Red Global Ecuador y experto en la política del país.

Manuel Guamán, impulsor de la plataforma Red Global Ecuador. Manuel Guamán.

Para Guamán, los ecuatorianos votarán «de forma emocional, en recuerdo de Villavicencio y a lo que se enfrentaba«. «Tengo la esperanza de que la alternativa acabe triunfando», cuenta. «Tenemos que dejar a un lado los intereses particulares y unirnos por el bien común».

Votación telemática

En Ecuador, al igual que en muchos otros países de América Latina, el ejercicio del voto es obligatorio para los ciudadanos censados. No lo es, sin embargo, para aquellos que residen en el exterior. «Si no has votado, tienes que pagar una multa, pero no al sacar un papel de migración«, dice Ytriago.

El voto exterior se llevará a cabo de forma digital y telemática. Los ciudadanos ecuatorianos deberán ingresar en la página web del Consejo Nacional Electoral para registrarse a través de un exhaustivo reconocimiento facial y dactilar. El domingo 20, podrán acceder a las votaciones a través de una app, que estará habilitada desde las 9.00 hasta las 19.00 horas, de acuerdo al huso horario de cada territorio.

«Parece que se ha decidido a último momento», expresa Paspuel, que cree que el procedimiento telemático es muy complicado, sobre todo para las personas mayores. «Muchas no van a poder votar, no porque no quieran, sino porque no tienen las herramientas o los conocimientos necesarios», sentencia.

María José Cuesta admite a este periódico que, muy a pesar de su voluntad, no va a poder ejercer el derecho a voto, pero por otras razones. «Todavía no estoy empadronada en el consulado«, dice.

Con todo, estos comicios pueden suponer un punto de inflexión importante en la política ecuatoriana. «Hay que votar, es muy importante«, reclama Ytriago. «Si criticamos, no estamos haciendo nada. Tenemos que ser personas valientes y seguir adelante por el futuro de nuestro país y nuestros seres queridos».