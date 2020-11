La Gobernadora, Arabela Carreras, inauguró hoy el acceso Norte a Las Grutas

Cuando se llevó adelante la recomposición y recuperación del tramo entre El Solito y San Antonio Oeste -obra emblemática del Plan Castello- se pensó en la repavimentación de las entradas al balneario como parte de esa recuperación.

De esta forma, se optimizará las condiciones de transitabilidad y de seguridad vial, favoreciendo el turismo en esta zona tan visitada de Río Negro.

Inversión en obra pública

“Esta obra tiene un fuerte significado porque es la muestra de lo que hemos podido seguir haciendo, a pesar de los tiempos difíciles que no ha tocado atravesar. La salud siempre nos ha preocupado y este año fue en forma constante, pero mientras tanto fuimos tomando decisiones y haciendo obras fundamentales para seguir generando empleo, algo que no sobra en estos tiempos”, argumentó Arabela.

“La pandemia nos ha puesto en crisis no sólo en la salud, sino crisis económica que genera pobreza, entonces la lucha que hemos tenido que llevar adelante entre los gobiernos municipales, la Provincia y Nación, fue doble y en ese proceso seguimos invirtiendo en salud y en obra pública”, completó.

Apuesta al turismo

Con respecto a la obra, la Mandataria enfatizó: “Este camino en particular tiene el significado de recibir a los turistas y eso es muy importante porque Río Negro tiene un 30% de su actividad económica vinculada al turismo. Por eso, cuando decimos que vengan o no vengan los turistas, estamos diciendo que ese 30 tenga de qué vivir o no. Vamos a ir abordando en conjunto las dos problemáticas, entendiendo el contexto mundial por el COVID. En este sentido, tenemos que aprender a convivir y a cuidarnos”.

A su vez, destacó el espacio que se destinó para los ciclistas y motociclistas: “Una gran decisión a la hora de diseñarla porque queremos que todos nuestros espacios de tránsito contemplen ese punto”, sostuvo.



La Mandataria estuvo acompañada por el intendente de San Antonio, Adrián Casadei; el vicegobernador, Alejandro Palmieri; el ministro de Obras y Sevicios Públicos, Carlos Valeri y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.

¿Qué trabajos se hicieron?

En el acceso Norte -cuya extensión es de 8,5 kilómetros de la ruta provincial Nº2 entre San Antonio y el balneario- se reparó a nuevo el asfalto de esta entrada, y también el ensanche y la pavimentación de las banquinas en un ancho de un metro de cada lado y señalización horizontal y vertical. La inversión total fue de $124.000.000.

A comienzos de este año, se completaron los trabajos en el acceso Sur, que tuvieron que ver con tareas de repavimentación, y bacheo y recalce de banquinas, a lo largo de 7 kilómetros, con una inversión de $66.000.000.

Ambas obras se ejecutaron a través de Vialidad Rionegrina en el marco del Plan Castello, a partir de una ampliación de las tres secciones de la obra de repavimentación de la ruta 2.