la guerra de Putin «no nos interesa»

China no se mueve y además trata de desmontar las tesis que se han extendido en los últimos días en Occidente: ni quiere mediar, ni la guerra en Ucrania le interesa, ni tiene intención de suministrar armamento ni apoyo a Rusia en la invasión que ha lanzado Vladimir Putin. «La guerra no nos interesa. No le interesa a nadie», le ha dicho este viernes el presidente chino, Xi Jinping, a Joe Biden en la reunión virtual que ambos han mantenido. En esa misma, EE UU ha alertado de nuevo al gigante asiático de los «enormes riesgos» que supondría una entrada directa del país en el conflicto.

Para Xi, la guerra en Ucrania «demuestra una vez más que los países no pueden involucrarse en enfrentamientos armados que no benefician a los intereses de nadie, y que la comunidad internacional debería abrazar la paz y la seguridad», según se recogió en el diario oficial internacional chino, ‘Global Times’. Además, hizo un llamamiento a Biden para «reforzar las relaciones bilaterales» pero también para mostrar «el buen camino al resto del mundo».

Esa posición de China llega después de que en los últimos días Estados Unidos alertase de que Pekín está preparado para dar apoyo a Rusia en la invasión, incluso a nivel militar, algo que el Gobierno de Xi siempre ha negado. La UE, no obstante, también se mantiene con la mosca detrás de la oreja ante una posible entrada de China en el conflicto de una u otra forma. Frente a esos hechos, sigue sobre la mesa la posibilidad de que el gigante asiático sea finalmente el árbitro que acerque la resolución de la crisis, pero de momento no recoge el guante e incide en que prefiere estar en un segundo plano.

Fuentes del Gobierno chino habían avisado antes de la conversación que no permitirá que Estados Unidos ejerciera ningún tipo de «coerción» a la hora de cambiar la postura oficial de Pekín sobre la invasión, distinguida por su ambigüedad. Hay que recordar que autoridades chinas han llamado a una solución negociada del conflicto sin pronunciarse nunca abiertamente en contra de la incursión de Moscú, su estrecho aliado económico frente al bloque occidental.

En un nuevo ejemplo de la doble postura de Pekín, estas fuentes explican que, desde el principio de la crisis «China ha realizado una evaluación independiente y esfuerzos constructivos» sobre la situación, antes de recalcar -en un nuevo guiño a Ucrania- que «respeta la soberanía e integridad territorial de todos los países, si bien, «también presta atención a sus preocupaciones de seguridad» como las exhibidas por Rusia sobre la expansión de la OTAN en el este de Europa.

Mientras, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hizo este viernes otro llamamiento a sus aliados para que sigan prestando ayuda, porque en el frente bélico todo se vuelve más y más delicado con Rusia asediando todas las grandes ciudades. Incluida Leópolis, hasta ahora más tranquila, y que ahora ya ha sufrido los primeros ataques. «Seguiremos haciendo todo lo posible pero tenemos que seguir recordando aún más fuerte a algunos líderes occidentales que esto será una derrota moral para ellos y su prestigio si Ucrania no recibe armamento avanzado», sostuvo Zelenski en un nuevo discurso.