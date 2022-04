La guerra en Ucrania podría ‘durar meses, incluso años’, según la OTAN

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, sostuvo este miércoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no renunció a apoderarse de toda Ucrania y alertó que la guerra podría durar «meses, incluso años».

«Tenemos que ser realistas. La guerra puede durar mucho tiempo, varios meses, incluso años. Es la razón por la cual tenemos también que estar preparados para un largo recorrido, tanto en lo que concierne al apoyo a Ucrania, como en el mantenimiento de las sanciones y el fortalecimiento de nuestras defensas», expuso Stoltenberg antes del inicio de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Atlántica.

Y añadió que no se ve «ningún indicio según el cual Putin habría cambiado su objetivo de controlar el conjunto de Ucrania».

La OTAN se ha mostrado abierta a enviar armamento pesado a Ucrania por primera vez desde el inicio del conflicto ante el potencial recrudecimiento de la invasión rusa y de que la guerra se dilate en el tiempo.

En tal sentido, Stoltenberg, consideró que Kiev necesita «con urgencia» más apoyo militar ante la nueva fase en la que entra el evento bélico con el reagrupamiento de las tropas rusas y la potencial ofensiva contra la región del Donbass.

Spoke to PM Viktor Orbán of #Hungary. #NATO Allies are united in our condemnation of #Russia’s brutal war against an independent sovereign nation. We are prepared for the long haul, supporting #Ukraine, strengthening our sanctions & increasing our deterrence & defence.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2022