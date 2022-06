La guerra en Ucrania reactiva el ríspido debate en la UE para integrar a los Balcanes Occidentales

La velocidad con la que se examina la adhesión de Ucrania y el temor a que crezca la influencia de Rusia en otras partes del continente aceleraron las discusiones en la Unión Europea (UE) para integrar también a los países de los Balcanes Occidentales, tema que se abordará el jueves en un encuentro de líderes en Bruselas y que enfrenta varios obstáculos por conflictos entre Estados y demandas de reformas internas no cumplidas.

Macedonia del Norte, Montenegro, Albania y Serbia obtuvieron el estatus de candidatos para ingresar al bloque en distintas fechas entre 2005 y 2014, mientras que Bosnia-Herzegovina y Kosovo son miembros potenciales, pero todavía no obtuvieron ese visto bueno que se le otorgó a Ucrania y a Moldavia en tiempo récord debido a la guerra.

“Los Balcanes Occidentales son importantes para la UE, y la UE es importante para los Balcanes Occidentales. Por consiguiente, debemos reactivar el proceso de ampliación y avanzar en la integración de nuestros socios”, indicó este martes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la carta de invitación del encuentro de líderes que se realizará el 23 y 24 de junio en la capital belga.

I have come to North Macedonia with one clear message:

The #EU is firmly committed to your EU accession path.

Launching accession negotiations with both North Macedonia & Albania as soon as possible is a top priority.@SPendarovski pic.twitter.com/2YZ1L6itbz

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 16, 2022