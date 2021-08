La hermana de estudiante desaparecido reclamó sanciones a los discursos negacionistas – Télam

Marta Ungaro y el recuerdo de su hermano Horacio.

Marta Ungaro, hermana de Horacio, uno de los estudiantes secuestrados y desaparecido en lo que se conoci como La Noche de los Lpices, repudi los dichos de Sabrina Ajmechet, la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio impulsada por Patricia Bullrich, quien describi el secuestro y desaparicin de los estudiantes como “un operativo contra un grupo montonero”, y reclam sanciones para los discursos que niegan el genocidio.

“Cuando me enter los dichos de Sabrina Ajmechet sent muchsimo dolor e impotencia, es alguien a quien no le interesa la democracia, yo la llamara y la obligara a que presencie las audiencias de los juicios de lesa humanidad, que escuche los desgarradores testimonios de sobrevivientes y nuestros testimonios, el de los familiares que hace 45 aos que estamos buscando justicia”, dijo a Tlam Marta Ungaro.

Remarc que “los chicos fueron sacados de sus casas, donde estaban durmiendo para ir a la escuela al da siguiente”.

Marta aludi as a la noche del 16 de septiembre de 1976, cuando fuerzas represivas irrumpieron en el departamento donde viva la familia en la ciudad de La Plata y secuestraron a Horacio Ungaro junto a un amigo que se haba quedado a dormir en la casa de ste: Daniel Alberto Racero.

El secuestro y la desaparicin de los estudiantes

Adems de Horacio y Daniel, fueron secuestrados Claudio De Acha, Mara Clara Ciocchini, Mara Claudia Falcone y Francisco Lpez Muntaner; en tanto el 17 de septiembre los represores apresaron a Emilce Moler y Patricia Miranda y cuatro das despus fue detenido Pablo Daz, pero una semana antes haban secuestrado al estudiante Gustavo Calotti.

Una hoja de cuaderno con la letra de “Muchacha ojos de papel”, lo ltimo que escribi Horacio y su hermana atesora.

Los jvenes, militantes de la Unin de Estudiantes Secundarios (UES), haban marchado en reclamo del boleto estudiantil, beneficio suspendido tras el golpe militar, por eso a este hecho se le denomin “La noche de los lpices”

Todos fueron conducidos al centro clandestino de detencin “Arana”, donde se los tortur durante semanas, y luego se los traslad al Pozo de Banfield.

Moler, Daz, Miranda y Calotti recuperaron la libertad, en tanto los seis restantes permanecen desaparecidos.

“Tenan participacin poltica como todos los jvenes de los 70, iban a la escuela y militaban en los barrios, todas actividades legales. Ellos estaban durmiendo en sus casas cuando fueron arrancados por personal del Batalln 601”, explic Marta.

Semanas atrs se conocieron los tuits de la precandidata de JxC Sabrina Ajmechet, ligada a Patricia Bullrich, quien describi el secuestro y desaparicin de los estudiantes de La Noche de los Lpices como “un operativo contra un grupo montonero”.

“No puede ser candidata una mujer que niega lo ocurrido”, dijo mientras exhiba la portada del expediente que el Ejrcito del Batalln 601 confeccion sobre su hermano en esa oportunidad.

“Objetivo primario: Horacio Angel Ungaro, 17 aos. Filiacin: act est (actividad estudiantil). Grado de peligrosidad: mnima”, se lee en dicho legajo escrito a mquina.

La voz de Marta se suaviza al recordar que su hermano, ese adolescente de “peligrosidad mnima”, se pona colorado, amaba los panqueques con dulce de leche, jugaba al ajedrez, practicaba natacin; enseaba francs en el barrio de 122 y 80 de La Plata, le gustaba el rock, las canciones sobre la Guerra Civil Espaola, soaba con ser mdico y era extremadamente lector.

El legajo que el Ejrcito arm de Horacio Ungaro.

“Cuando entraron a secuestrarlo, mi hermano arroj por la ventana del 5to piso el Diario del Che y un manual de filosofa rusa que an conserv con sus subrayados”, record y agreg que “lo ltimo que haba escrito esa noche fue copiar en una hoja de carpeta la letra de Muchacha ojos de papel”.

Marta Ungaro mostr tambin la hoja de carpeta con la cancin escrita por el adolescente desaparecido y reclam la aprobacin de un proyecto presentado en el Congreso Nacional que prev sanciones para quienes nieguen el genocidio cometido durante la ltima dictadura militar.

“El proyecto debe aprobarse, es necesario. No se puede negar el terrorismo de Estado, el estado sali a asesinar, sali a arrancar a las personas de sus casas, de sus trabajos, los arroj desde aviones y los tortur hasta morir y rob sus bebs”,

Esa iniciativa “debe aprobarse y los negacionistas deben tener su castigo”, insisti.

Record que “Alemania tiene una ley de ese tipo, all no pods hacer apologa del nazismo; y ac no se puede hacer apologa del genocidio, eso tiene que ser penado, tiene que darse un sancin ejemplar para que no vuelva a ocurrir”, remarc y lament que son varios los precandidatos a legisladores por la oposicin que incurren en ese tipo de discursos.