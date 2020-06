La hija de seis años de George Floyd: “Papá cambió el mundo” | Blog Mundo Global

Gianna, hija de George Floyd, en una grabación difundida por el exjugador de la NBA Stephen Jackson. EPV

A hombros del antiguo jugador de la NBA Stephen Jackson, la pequeña Gianna, hija de George Floyd, mira a su alrededor en una calle de Minneapolis y exclama con un gesto sonriente: “Papá cambió el mundo”. La grabación, difundida por el deportista, amigo de Floyd, que murió asfixiado a manos de un policía el pasado 25 de mayo, se ha convertido en un contenido viral en las redes sociales. En Instagram acumula más de 410.000 ‘me gusta’.

“Así es, Gigi”, le contesta Jackson, en una escena grabada después de que la antigua pareja del hombre cuyo asesinato ha provocado disturbios y la indignación de miles de manifestantes en EE UU y otros países, pidiera justicia en una rueda de prensa este martes. “Quiero que haya justicia para él, porque era bueno, no me importa lo que piense nadie”, señaló Roxie Washington. “Era bueno y esta es la prueba de que lo era”, añadió, señalando a la pequeña Gianna, hija en común con Floyd, que asistió con el gesto triste, pero serena, a las emocionadas palabras de su madre. “Nunca la verá crecer, graduarse”, comentó Washington. “Si tiene algún problema, ya no tendrá a su padre”.

Stephen Jackson se ha mostrado también dolido por la muerte de su amigo George. En un programa de la cadena de televisión NBC, el exjugador de los New Jersey Nets, San Antonio Spurs y otros seis equipos de baloncesto, se mostró muy afectado por las imágenes de Floyd en el suelo mientras el policía Derek Chauvin, a quien la Fiscalía imputa un delito de asesinato en segundo grado, lo mantenía postrado en el suelo mientras aprieta con su rodilla el cuello. Jackson asegura que el vídeo, grabado por varios asistentes al arresto del hombre, lo ha “destruido”. “Ya no he sido el mismo desde que lo vi”. El deportista ha pedido la pena de muerte para el policía que mató a quien consideraba, por su parecido físico con él, su “gemelo”, a quien conoció en su juventud en Texas.