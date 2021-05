La historia del hombre que se ve obligado a abandonar la isla en la que lleva viviendo solo 32 años

Mauro Morandi tiene 81 años y lleva viviendo 32 en el Archipiélago de la Magdalena, al norte de Cerdeña. Se le conoce como el Robinson Crusoe de Italia por su aventura en esta isla en la que es el único habitante.

Es ahora cuando los propietarios de Budelli, parte de este archipiélago, le han pedido que la abandone, según él mismo ha contado en sus redes sociales. “Me iré con la esperanza de que en el futuro Budelli sea protegida como yo la protegí durante 32 años”, declaró.

Tomó la decisión de cambiar de vida porque “estaba bastante cansado de muchas de las cosas de nuestra sociedad: el consumismo y la situación política en Italia”, explicó a BBC en 2018.

“Decidí mudarme a una isla desierta en la Polinesia, lejos de toda civilización. Quería empezar una nueva vida cerca de la naturaleza”, reveló.

Pero finalmente acabó en esta isla de Italia después de viajar allí por turismo donde ahora recibe a los turistas que llegan. “Encontré mi propia Polinesia a las puertas de mi casa”, añadió.

Ya han tenido la intención de desalojarse en varias ocasiones a lo largo de estos años. Sin embargo, esta parece ser la definitiva tras haber realizado alteraciones ilegales de su cabaña, según ha manifestado Fabrizio Fonnesu, el presidente del Parque Nacional de La Magdalena, a CNN.

En Change.org se realizó una petición al gobierno italiano para que le dejaran permanecer en la isla, llegando a conseguir más de 70.000 firmas, pero no ha resultado efectiva.

“Me he hartado, me marcho”, sentenció. “Mi vida no cambiará demasiado, seguiré viendo el mar”, reveló a The Guardian, ya que seguirá viviendo en un apartamento en una isla cercana.