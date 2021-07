LA HISTORIA Y SU MÚSICA | CAP 8: “ARMAS Y ROSAS” | PDB

Y, sí. En algún momento iba a pasar. Llegamos al octavo capítulo, el último de la primera temporada de “La historia y su música”. Yo sé que acá tendría que poner palabras clave que identifiquen al capítulo, y que ayuden a que el algoritmo de Youtube lo encuentre más fácil cuando alguien busca por ejemplo “Juan Manuel de Rosas”, o “Juan Lavalle”, o “Manuel Dorrego”. O incluso “Historia argentina”. Pero no puedo más de la emoción; sí, soy un texto descriptivo y también tengo emociones, ¿sabes?

Porque este proyecto a mí me cambió la vida. Además de lxs amigxs que hicimos en el camino, lo que aprendí de historia no tiene nombre. Y me divertí. Y lloré, de bronca y de emoción. Recuerdos imborrables que atesoraré por siempre. Ay, Dios mío… ahí voy de vuelta.

Bueno, pero volviendo al capítulo: Rivadavia se fue, se llevó hasta el sillón, y dejó flor de alboroto. Vicente Lopez y Planes -quien seguía siendo una sola persona- asumió entonces la presidencia interina, pero cuando llamaron a elecciones, ZAS, ganó Dorrego, un federal porteño. Así que, federalismo por doquier hasta que ZAS, los unitarios dan el primer golpe de estado. ¿Que qué opina Atahualpa Yupanqui de todo esto? No te lo voy a spoilear, enterate viendo el capítulo.

Y para hacerla corta: hay bardo hasta que llega Rosas, el Restaurador. En el medio nace el dulce de leche. Cosas que pasan. Y Rosas fue y es una figura que genera polémica. Un líder con mucho apoyo popular, que se encarga de convertir a los gauchos en peones asalariados, se llama Juan. ¿Te suena de algún lado? ¿Empezaste a silbar cierta marcha por lo bajo? ¿Es la música de un héroe o de un tirano? A mí no me preguntes. No lo sé, no me gusta hablar de política. Conseguí este trabajo porque tuve que cerrar el kiosko por la pandemia. Ahora capaz vuelvo, qué sé yo. El futuro es y siempre fue un animal impredecible. Hasta pronto!!!

“La Historia y Su Música” surge del podcast homónimo de Minco, que a través de la fusión con País de Boludos se transformó en una obra audiovisual.

Bienvenidxs a este espacio que recorre la historia temprana de Argentina con canciones originales y un estilo único de animación gráfica.

“LHYSM” presenta su primera temporada de 8 capítulos en la que recorremos el nacimiento de nuestra patria, desde las invasiones inglesas hasta el segundo mandato de Juan Manuel de Rosas.

CRÉDITOS

Textos, música original y mezcla de sonidos:

Minco

Dirección general:

Julian Urman

Dirección de arte y diseño:

La Vieja Flores

Dirección de arte y animación:

Juan Bautista Selva

Animación:

Juan Bautista Selva

Julian Mourin

Guión:

Minco

Romina scalora

Julian Urman

Asesoramiento: Diáspora Africana de la Argentina

Si querés conocer más sobre la comunidad afroargentina…

Productor ejecutivo:

Federico Simonetti

Invitadas especiales en “Volver” (Gardel y Le Pera):

Perotá Chingó

Gracias a :

Javier Burín (Piano en “Los colorados del monte”)

@somos_lobo (Filmación de “Volver”)

@olaestudio.wav (Grabación y mix de “Volver”)

“Risk”

