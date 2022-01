LA HISTORIA Y SU MÚSICA | “SARMIENTO Y ALBERDI: DOS LIBERALES DESDICHADOS” | PDB

¿Quién no pensó en Sarmiento alguna fría mañana de invierno, al despertar aún de noche para ir a la escuela? ¿O en esas largas horas que separan las once a.m. de las once y cuarto a.m.? Lo que pasa es que venimos muy acostumbrados a pensar en Domingo Faustino Sarmiento en su dimensión escolar, porque en la escuela nos enseñan que es el padre de la ídem. Pero resulta que este pensador y político argentino tiene otras dimensiones, paralelas, para lelos, para todos los gustos… también parece que era un tipo medio inclinado hacia el lado de la violencia. ¿Fanático del Heavy Metal? Quizás. Hace falta más estudio al respecto. ¿Racista? Dejemos que sus propios comentarios hablen por sí mismos… (sí, bastante)

¿Y Juan Bautista Alberdi? ¿Por qué lo nombran tanto cuando se arma lío con el campo? ¿Es el padre de la constitución? ¿Más odiador de la inmigración latina que Miguel Ángel Pichetto? (No sé, es una vara muy alta, pero bastante, sí). Son este tipo de preguntas las que me hacen decir “qué pena que no existe un capítulo de una miniserie animada con canciones originales que cuente algo de la historia y la posición política de Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, sus vínculos con la confederación argentina y la oligarquía porteña, desde una perspectiva distinta a la habitual pero con ese rigor lúdico-histórico que tanto le gusta a la gente”. Bueno, resulta que esa pena muere hoy, ¡porque eso es exactamente lo que tenemos entre manos!

Desconozco si usted es la clase de persona que lee textos descriptivos de Youtube antes o después de ver los videos en cuestión; si la respuesta es antes, pues ¿qué espera? Póngale play nomás… si la respuesta es después, ¿no estuvo buenísimo?

“La Historia y Su Música” surge del podcast homónimo de Minco, que a través de la fusión con País de Boludos se transformó en una obra audiovisual.

Bienvenidxs a este espacio que recorre la historia temprana de Argentina con canciones originales y un estilo único de animación gráfica.

#LaHistoriaYSuMusica​​ #PaisDeBoludos​​ #PDB​​

CRÉDITOS

Textos, música original y mezcla de sonidos:

Minco

Dirección general:

Julian Urman

Dirección de arte y diseño:

La Vieja Flores

Dirección de arte y animación:

Juan Bautista Selva

Animación:

Juan Bautista Selva

Julian Mourin

Guión:

Minco

Romina scalora

Julian Urman

Asesoramiento: Diáspora Africana de la Argentina

Si querés conocer más sobre la comunidad afroargentina…

https://diafar.org/

Productor ejecutivo:

Federico Simonetti

Versión libre de “La ausencia” de Juan Bautista Alberdi: Hernán Jacinto

Piano en piezas de Alberdi: Iván Rolon / Oscar Buriek

