La hora de la verdad para una sociedad exhausta y partida

Ese clima trajo hasta aquí a un recién llegado y a un ministro que, para ser competitivo, quiere aparecer también como la encarnación de ese cambio que está en el aire, en un país dividido y crispado, una combinación inestable e inflamable. Nada será igual esta noche cuando se conozca el resultado del balotaje. Uno u otro llegan sin saber con claridad qué se debe hacer para evitar el naufragio. No es que no lo digan por especulación, simplemente no lo saben, pero esa certeza parece no tener demasiada influencia en la elección. Una crisis extensa y compleja que tampoco puede leerse exclusivamente desde la maniquea visión de derecha e izquierda, visión mecánica que no aporta soluciones más o menos definitivas.