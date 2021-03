LA HORA DEL LITIO. | 7 miradas

Empresas, de siete países explotan la potente riqueza del litio. Ocurre en el noroeste argentino. Es un negocio millonario pero podría serlo más. En particular si el Ministerio de Producción mueve las tabas. Por ahí hay un borrador de un proyecto “de ley de electro movilidad”. En el Congreso buscan redefinir la industrialización del litio o sea promover la investigación. Parole, parole, parole… ¿o algo más? Hace añares que el litio espera su hora-. El proyecto minero oficial, pretende que la extracción del litio no sea solo para su exportación sino que contribuya a una cadena productiva, con PYMES, empleo y desarrollo para la región. Hace añares que se habla de esto.

La explotación del litio revienta en el triángulo definido por la cordillera de los Andes donde se juntan la Argentina, Bolivia y Chile. Allí empresas de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, Italia y China buscan este valioso mineral que no abunda en el planeta. Es un elemento indispensable para hacer baterías. Energía, luz, nada menos.

Con pandemia o sin ella, la actividad se multiplica. Se ha duplicado en los últimos 3 años. Ya hay 4400 empleos directos. Si se pone las pilas la Argentina tiene potencial para llevar las exportaciones de litio de los u$s 190 millones en 2019 a los u$s 2101 millones en 2030. Y esas pilas las necesita el país y no son de litio. Son de desarrollo sostenido en agroindustria, en minería, en ganadería, en industrias varias.

El litio es la base para la fabricación de baterías de celulares, computadoras portátiles, autos electrónicos y otros derivados de las nuevas tecnologías. Los inversores extranjeros se llevan el litio en crudo para producir las baterías en sus países y dejan parte de regalías en el país. La industria mundial de baterías a base de litio se produce en el extranjero salvo tres contados casos de empresas de Italia, Japón y China que desde hace dos años empezaron a instalar fábricas de batería en Jujuy y Salta.

El Gobierno quiere multiplicar esas excepciones una regla. Por eso impulsa el proyecto de ley de electro movilidad que apunta redefinir todo el esquema productivo del litio en el norte argentino.

El reclamo de este nuevo modelo productivo del litio es un reclamo o de los gobernadores del Norte.

La Argentina es el primer destino de exploración de litio en el mundo y la tercera reserva mundial. Hay 18 proyectos avanzados de empresas de litio, dos minas funcionando, otra en etapa de evaluación económica preliminar a estudio de factibilidad definitivo más otra seis en exploración avanzada.

Según informes del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el país es el cuarto por detrás de Australia, Chile y China, con unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación.

La idea del Gobierno es sumar a investigadores para el desarrollo del litio. Sólo dentro del Connicet la Argentina tiene 170 investigadores, de los cuales, alrededor del 60% están relacionadas con el desarrollo de baterías recargables.

Pero la explotación primaria de litio y las investigaciones científicas relacionadas al litio y la industria nacional van en paralelo. El objetivo oficial es unificar criterios en proyectos productivos de una industria que deje de ser tan solo extractiva.

El proyecto de electro movilidad pretende implementar un sistema de incentivos a la inversión productiva para desarrollar baterías y buses electrónicos en el país. Ya hay conversaciones al respecto con las automotrices, autopartistas y sindicalistas para la re conversación de los yacimientos de litio.

Las principales empresas internacionales invierten en la extracción de litio. A muy pocas les preocupa avanzar en el desarrollo local de baterías. En China, la administración de Xi Jinping ya firmó un acuerdo con la Argentina para radicar a la empresa automotriz Jiangsu Jian Kang Automobile (JJA). El proyecto comprende vehículos electrónicos y baterías. Hay expectativas en el Gobierno al respecto a que la automotriz Toyota avance en el país con la fabricación de baterías de litio, dentro de la cadena de valor vinculada al electro movilidad.

Toyota Tsusho posee el 25% del proyecto minero Sales de Jujuy, de extracción de litio en el salar de Olaroz junto a la minera Oro-cobre, que ostenta el 66,5% y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemsee, tenedora del 8, 5% restante. Ese consorcio en 2018 anunció su expansión en el Salar de Olaroz, con una inversión de u$s 295 millones, activa en marcha desde mediados de 2019.

De acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Valores de Rosario, en el 2025 el sector minero del litio puede aportar el 10% de las divisas generadas hoy por el campo y la agroindustria. No es poca cosa.