La Iglesia advirtió que la pandemia pone en evidencia “una gran desigualdad e inequidad” – Télam

“Vivimos en un mundo en que la pobreza ms desgarradora”, dijo monseor Oscar Ojea.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseor Oscar Ojea, afirm este lunes que la pandemia de coronavirus que afecta “a toda la humanidad ha puesto de manifiesto una gran desigualdad e inequidad“, y exhort a “detenerse y pensar profundamente en un cambio de rumbo que conduzca a una nueva humanidad”.

Y seal que “no podemos ser ciegos a esto, vivimos en un mundo en que la pobreza ms desgarradora, como dice el papa Francisco en su libro ‘Soemos Juntos’, convive con la riqueza ms inconcebible”.

El titular de la CEA habl al inaugurar la “Semana Social 2021: Soemos con una humanidad nueva“, en la que dirigentes pastorales, sociales y empresarios debatirn hasta el jueves prximo temas como alimentacin accesible, conectividad y reactivacin econmica, ente otros puntos.

Ojea manifest durante un acto realizado en forma virtual que “al comienzo de la cuarentena noms hemos podido comprobar que en muchas regiones de nuestro pas no se poda vivir el distanciamiento social, que haba manos que no se podan lavar por falta de agua y cloacas, distancias que no podan tomarse por las condiciones de la vivienda en muchos sectores de nuestra patria”.

Dijo que “luego se fue revelando que la pandemia iba acompaada por otra pandemia: el aumento de la pobreza, la falta de trabajo y la acechanza siempre vigente del hambre”.

Y enfatiz que ante estas circunstancias “no podemos darle la espalda a tanto dolor, a tantos hermanos y hermanas con el dolor de haber pedido seres queridos”.

Otro efecto de la pandemia, apunt, fue “el aumento en el consumo de drogas”, una adiccin que es “el smbolo ms claro de que vivimos una cultura evasiva, que huye de la realidad” para no “mirarla de frente”, y resalt la necesidad de “luchar para no alejarnos de la realidad, abrir los ojos y tocar el sufrimiento, superando el narcisismo, el desnimo, la queja y la tristeza para recontactarnos con el mundo real, con nuestros hermanos”.

Para el papa Francisco, “nos encontramos ante una nueva oportunidad para mejorar cualitativamente la convivencia social, para combatir el hambre y el cambio climtico, la violencia generalizada”, para lo cual “se impone un cambio cultural que nos permita salir de la cultura del descarte, y vivir la cultura del servicio”, dijo el presidente de la CEA.

Ojea exhort a “detenernos y pensar profundamente en un cambio de rumbo que nos conduzca a una nueva humanidad”.

Al aludir al libro “Soemos Juntos”, como fundamento doctrinario de la Semana Social, precis que en la obra el Pontfice sostiene que “los sueos no tienen que ver con lo ilusorio, sino que son el primer gran paso para la concrecin de realidades y de propuestas concretas”, como fruto “contundente” de la “alianza y el compromiso de la Iglesia con las comunidades vulnerables de la regin, en su lucha por la dignidad y los derechos humanos”.

“Es “una urgencia social encontrar una alimentacin accesible para todos”, dijo monseor Jorge Lugones.

Por su parte, el titular de la Comisin Episcopal de Pastoral Social, monseor Jorge Lugones, seal que la pandemia fue “particularmente virulenta con la poblacin ms vulnerable” y la calific como “una calamidad que golpea sobre una sociedad ya castigada por el hambre, la desocupacin y la pobreza”, problemas que “venan de una situacin prexistente muy delicada” en lo econmico y en lo social.

Dijo que es “una urgencia social encontrar una alimentacin accesible para todos, entendiendo que estamos en una coyuntura donde la creatividad de todos debe ayudarnos recprocamente”, junto con “un acceso digno al trabajo” para superar el “asistencialismo”, porque contribuye “a la dignidad de las personas y genera una sensibilidad social”.

Lugones reflexion adems sobre los alcances de Internet, que “se volvi esencial” en la pandemia, ya que “ha cambiado el modelo de produccin de conocimiento, y de intercambio social”. Y alert sobre la “exclusin” que produce la desigualdad en su acceso, al tiempo que record la advertencia del papa Francisco sobre “el podero tecnolgico que nos pone en nueva encrucijada” porque redefine “la economa y la comunicacin”.

Tras la apertura, se realiz un panel sobre el tema “Alimentacin accesible para todos, una urgencia”, del que participaron el presidente de la Unin Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el extitular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Daniel Pellegrina, la presidenta de la Fundacin Familia, Mara Ins Cafiero, y el titular de la dicesis Merlo-Moreno, monseor Fernando Maletti.

Maana, a las 18:30, se efectuar el segundo panel acerca de “Conectividad, un derecho humano”, en el cual se reflexionar sobre la posibilidad de acceso a Internet que se volvi esencial en este tiempo, y en el que intervendrn Ariel Graizer, Alfredo Moreno, Gustavo Berligieri, Gustavo Lpez y monseor Jorge Lozano.