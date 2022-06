La industria automotriz argentina y la situación de los trabajadores del neumático

La industria automotriz en Argentina está pasando un buen momento. La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) presentó el informe sobre producción, exportaciones y ventas mayoristas correspondiente a mayo de este año, donde se registra un 27% más que el mismo período del año anterior. Y un 6% más que el mes anterior.

En los 20 días hábiles de actividad que tuvo el sector en mayo, se produjeron 46.422 vehículos, entre automóviles y comerciales livianos. Un superávit en la industria que se debe a su gran escala de exportaciones. Sin embargo, el ex Secretario General de SUTNA, Pedro Wasiejko, aseguró que “es una industria que está muy afectada por los constantes incrementos de precios, e índices inflacionarios”

En un diálogo directo con Mundo Gremial, el ex dirigente sindical afirmó que, “la camioneta Toyota Hailux es uno de las grandes razones del crecimiento de esta industria”, al referirse a la empresa instalada desde 1997 en Zárate, quien con su último modelo lleva 18 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Se le suman también modelos como Fiat Cronos y Peugeot 208, que se encuentran en una gran escala de consumo a nivel mundial.

Sin embargo, el dirigente de la CTA mencionó que “Hay que tener una estrategia de equilibrio para continuar favoreciendo este desarrollo”. Y aseguró que las problemáticas estructurales tienen que ver con el desbalance entre déficit generado por la importación de insumos que no se producen en el país, y el superávit que generan las exportaciones. “Además de los 180 mil puestos de trabajo que tiene el sector”, agregó.

Wasiejko dijo que “no estamos muy lejos de llegar a lograr ese equilibrio”, pero que para eso “se necesita continuar con el dialogo y la tarea de complementación y colaboración entre todos los sectores”. Sin embargo, el gremio que representa a los Trabajadores del Neumático Argentinos (SUTNA) actualmente está en conflicto con la Cámara de la Industria del Neumático (CIN), quienes llevan realizando tres paros de actividades en las fábricas de neumáticos Bridgestone, Pirelli y Fate, que abastece al 90% de los modelos de autos que se fabrican en el país.

La puja entre SUTNA y la CIN es por la reapertura de la paritaria actual, que rige de julio del año pasado a junio del corriente. Pactada en 50%, el martes 17, cuando venció la conciliación obligatoria, el gremio rechazó la última oferta de las fábricas: 16 puntos por encima de ese aumento -un acumulado de 66%-, más el pago de un bono anual, con tope horario y sujeto a condiciones, entre ellas, de presentismo, para quienes trabajen en fines de semana.

“Hay que pensar en la situación particular de las familias. Hay que medir de no generar pérdidas en nuestro nivel de ingresos cuando no están en claros los objetivos que se pretenden ganar”, aportó el ex titular del gremio, a su vez que describió a la propuesta del sector empresarial como “concreta en cuanto a incremento salarial para cubrir y compensar la inflación y una posibilidad de bonificación aunque sea anual que de alguna manera tiene en cuenta el pedido con respecto a las horas de fin de semana”