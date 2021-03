La industria de maquinaria agrícola confía en continuar el aumento en ventas en 2021 – Télam

“Somos dependientes del campo y as como tuvimos un ao muy malo como 2008, con la crisis de la 125, ahora que el campo esta produciendo, estamos trabajando”, afirma Cestari.

El presidente de la Cmara de Fabricantes de Maquinaria Agrcola (Cafma), Nstor Cestari, confi en que el sector continuar con un incremento en las ventas en 2021, despus de haber cerrado el ao pasado con un aumento del “entre el 35% y 40%”.

En un reportaje concedido a Tlam, Cestari tambin proyect que las exportaciones se recuperarn, tras la abultada cada de 2020, y remarc la necesidad de una ley que defina qu maquinaria corresponde a la denominacin de produccin nacional y cul no.

-Cestari, qu balance arroj la industria de maquinaria agrcola en 2020?

-Como vena el ao, pareca que iba a ser el peor de la historia. Empezbamos con los crditos y despus se nos cortaban, como tambin se cort Expoagro. Tambin tuvimos las fbricas 15 das frenadas. Todo aparentaba malo. A partir de que nos permitieron abrir tuvimos trabajo hasta hoy. En 2020 las ventas aumentaron entre 35% y 40%. Hay que tomar en cuenta que realizamos ventas que todava no entregamos: lo haremos dentro de seis meses, inclusive. Con todos los problemas que hubo, hicimos un muy buen balance. Si este ao es parecido o con un poquito menos que el ao pasado, somos felices.

De todas maneras, ese aumento no se refleja en la produccin. Que hayamos aumentado las ventas en ese porcentaje no significa que estemos fabricando a ese nivel. Por eso, estamos tratando ver qu crditos hay para ampliaciones y compra de maquinaria para mejorar la tecnologa y productividad.

-Qu ve para este ao y qu le hace pensar que continuar el crecimiento de ventas?

-Dependemos del sector agrcola y este pas depende del ingreso de divisas del sector agropecuario. Somos dependientes del campo y as como tuvimos un ao muy malo como 2008, con la crisis de la 125, ahora que el campo esta produciendo, estamos trabajando. Vemos que el rgimen de lluvias, que pintaba feo, ahora est un poco mejor; que los precios internacionales de los granos se estn acomodando; y que mientras el Gobierno y el campo tengan una relacin, que no sea matrimonial pero s de convivencia, ya con que haya un crdito, que va haber, tenemos que tener un buen ao. Estoy muy esperanzado en eso.

-Durante el ao sealaron problemas con algunas importaciones Se superaron?

-Hay problemas en la importacin de todo por la falta de divisas. Los componentes nuestros lo estamos gestionando con la Secretara de Industria y estamos demostrando que lo que se necesita es netamente productivo y no especulativo. Creemos que la Secretara lo est entendiendo de esa manera y nos va a solucionar el problema. Si se demuestra eso, un poco ms o menos tarde, lo van a liberar. Hay componentes importados que necesitan nuestras maquinas para completarlas.

-Cmo ve las exportaciones durante este ao?

-El 2020 fue un ao bastante quieto. La pandemia oblig a la gente a quedarse en casa. La maquinaria agrcola es muy importante mostrarla, hacer demostraciones en las ferias internacionales. La gente no las pudo palpar y a la gante de campo no le gusta comprar una foto. Eso nos llev a que las exportaciones cayeran entre 20% y 25%. Este ao no creo que se vaya a recuperar lo perdido de 2020, pero van a mejorar, porque la gente, si bien tiene el mismo problema, se est acostumbrando y empiezan a moverse mercados que estaban muy cerrados.

-De qu se trata el proyecto de ley de maquinaria agrcola? Qu ventajas podra aportarle a la produccin nacional?

-Lo que nosotros pedimos es esencial y es definir qu es producto nacional y qu es importado. Queremos poner las cosas en su lugar, o sea, qu se produce en el pas y qu se arma en el pas. Estamos pidiendo un sistema espejo de Brasil. Si voy a ese pas y no fabrico el 60% del producto, se lo considera importado y no tengo acceso al Finame (lneas de financiamiento industrial del pas vecino). Ac hubo gente que hizo una promesa de integrar en 4 o 5 aos alguna maquina. Nunca lo hizo, las sigui armando y se le dio el nombre de industria nacional, pero si las desarms dice industria brasilea o americana en todos lados. No queremos prohibir ninguna marca, sino que se distinga qu es nacional, para ubicarnos donde nos tenemos que ubicar. Los reintegros, los bonos de bienes de capital, las empresas multinacionales que decan que fabricaban ac, los cobraban. Las empresas del Mercosur tenan el acceso a los mismo crditos que nosotros, pero nosotros all ninguna de esas cosas. No estamos en contra de ellas, trabajamos juntos, pero sepamos si es nacional o no.