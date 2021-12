La inflación en países de la Eurozona marcó 4,9% en noviembre

La inflación en los 19 países de la Eurozona alcanzó un 4,9% interanual durante el mes en curso, un récord nunca antes visto desde la introducción de la moneda única, según los datos preliminares difundidos este martes por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).

De esta forma, la inflación en Europa continúa acelerándose marcando ocho decimas más que en octubre cuando la misma fue del 4,1%, mientras que la variación mensual se situó en 0,5%.

El costo de la energía impulsó al índice, con una suba anualizada del 27,4% (un repunte frente al 23,7% de octubre), muy por encima del promedio general.

Por su parte, también registraron incrementos los servicios (2,7% frente al 2,1% de octubre) y los bienes industriales no energéticos (2,4% comparado al 2,0% del mes anterior).

También la categoría de alimentos, alcohol y tabaco registró un alza del 2,2%, por encima del 1,9% del mismo periodo precedente.

El promedio inflacionario del bloque monetario, no obstante, enmascara grandes diferencias y variaciones entre los países.

Mientras que Lituania (9,3%), Estonia (8,4%), Letonia (7,4%) y Bélgica (7,1%) lideran la suba de precios, países como Malta (2,3%), Portugal (2,7%), Finlandia (3,4%) y Francia (3,4%) se sitúan por debajo del promedio general, según demuestra el comunicado de Eurostat.

La inflación de este mes fue un récord desde el comienzo de la serie histórica al adoptarse la divisa en Europa a principios de 1999 y superó las estimaciones de los economistas, según consignan las agencias Bloomberg y AFP.

Euro area #inflation up to 4.9% in November: energy +27.4%, services +2.7%, other goods +2.4%, food +2.2% – flash estimate https://t.co/akdo6EUq8bpic.twitter.com/PkNsUmYd7F

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 30, 2021