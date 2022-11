La intendente Fuentes supervisó el avance de la pavimentación en el barrio Borges

«Tareas similares se están llevando a cabo en el barrio Mariano Moreno y se encuentran en proceso de licitación otras obras para el barrio América del Sur», afirmó la jefa comunal.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó la obra de pavimentación que se ejecuta en el barrio Borges, donde se cubrirán 18 cuadras con nuevo pavimento de hormigón, que forman parte del programa de mejoras de calles que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad.

La jefa comunal conversó tanto con los vecinos de la zona como con miembros del centro vecinal y empleados del CAPS, quienes le expresaron su satisfacción por las tareas llevadas adelante, “que resultan fundamentales para continuar con el crecimiento del barrio Borges tanto en obras como en servicios”.

“Seguimos avanzando con un eje crucial de nuestro Plan Urbano Ambiental como es el de la construcción de cada vez más asfalto en todos los barrios de la ciudad. En este caso también modificando algunas pendientes y sentidos de escurrimiento del agua, a la par de generar una mejor conexión vial y una mejora de la calidad de vida», indicó la intendente Fuentes.

La titular del Departamento Ejecutivo comunal destacó que «tareas similares se están llevando a cabo en el barrio Mariano Moreno y se encuentran en proceso de licitación otras obras para el barrio América del Sur, complementando en todos los casos los trabajos con la colocación de árboles y la optimización del alumbrado público para mejorar los servicios que el municipio presta a los vecinos».

En esta ocasión, estuvo acompañada por los secretarios de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; de Gobierno, Néstor Machado; los directores de Estudios y Proyectos, Rosa Allalla; de Electricidad, Marcelo Aguilar; de Servicios Urbanos, Héctor Batalla y de Parques y Paseos, Cecilia Saboureth; entre otros funcionarios.

El asfalto incluye a las calles Sara Rigourd, entre Blanca Irurzum y Vicente Gigli; Sara Díaz de Raed, entre Blanca Irurzum y Vicente Gigli; Selva Yolanda Ramos, entre Jorge W. Ábalos y Marta C. de Hamman; Vicente Gigli, entre Jorge W. Abalos y Marta C. de Hamman; Calle 104, entre Dr. Guillermo Miguel y Dr. Abdala Auad; G. Rojas (ex calle 105), entre Dr. Guillermo Miguel y Dr. Abdala Auad; R. Castro (ex calle 106), entre Dr. Guillermo Miguel y Dr. Abdala Auad; Julio Carreras (ex calle 107), entre Dr. Guillermo Miguel y Dr. Abdala Auad; Juan Carlos Rimini (ex calle 108), entre Dr. Guillermo Miguel y Dr. Abdala Auad; Elvio Aroldo Ávila (ex calle 109), entre Dr. Guillermo Miguel y Dr. Abdala Auad; Calle 110, entre Dr. Guillermo Miguel y Dr. Abdala Auad y Ángela C. De Reto (ex calle 111), entre Dr. Guillermo Miguel y Dr. Abdala Auad.