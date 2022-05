La interna y los insistentes reclamos al Ejecutivo justificaron la escasa presencia gremial en el acto de Echeverría

No hubo una masiva concurrencia gremial al acto de apoyo a Alberto Fernández que organizó el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. Tal vez ese escenario difuso explique el malestar con el oficialismo de una parte del movimiento obrero que por estas horas analiza si anunciar la próxima semana una marcha contra «la inflación» que si bien no pondría directamente en la mira al gobierno sí haría foco en un fenómeno que no puede controlar.

Si bien Martínez realizó un explícito apoyo al Presidente, que viene siendo blanco de críticas del ala kirchnerista del Frente de Todos, en el que llamó a no «ideologizar» el debate interno, tampoco ocultó las diferencias existentes en el seno del movimiento obrero. Irónicamente se preguntó cuál sería la reacción de la prensa, hoy abocada a desgranar la puja del FDT, si alguien viralizara la discusión interna en la CGT.

El viernes estuvieron apostados frente al escenario montado en el predio de Esteban Echeverría dos de los tres co-secretarios de la central obrera, Héctor Daer y Pablo Moyano. Carlos Acuña justificó su ausencia por un cuadro de salud pero la reciente foto de su jefe político, Luis Barrionuevo, con el camporista Wado de Pedro, también ausente en el acto, alimentaron las suspicacias.

La UOCRA realizó un acto en apoyo a la gestión de Alberto Fernández

Sí estuvo presente el desplazado líder de la UOM, Antonio Caló, uno de los «albertitas» que le pedía al Presidente hacer valer su «lapicera» -justamente el regalo que le ofrendó Gerardo Martínez a Fernández en el predio de la UOCRA- pero no el actual titular del gremio, Abel Furlán. También dijo presente Rodolfo Daer (Alimentación) pero no estuvo el secretario adjunto cegetista, Andrés Rodríguez, abocado a un evento de UPCN en el marco de las elecciones internas que se realizarán el próximo 2 de junio.

A la postre, no hubo una gran cantidad de referentes cegetistas en el encuentro. En el seno de la central de calle Azopardo se vienen sumando voces críticas sobre el andar económico y sobre el incumplimiento de parte de la Casa Rosada de compromisos de asistencia a las obras sociales, como la cobertura de gastos por Discapacidad o a la compra conjunta de medicamentos para enfermedades complejas, algunos valuados en medio millón de dólares.

Es probable que en medio de este complejo panorama, un acto de apoyo cerrado a A. Fernández no haya despertado una gran expectativa. Sin considerar, claro, el rechazo a las políticas del primer mandatario de los gremialistas alineados con el kirchnerismo, como el bancario Sergio Palazzo o el estatal Hugo Yasky.

Habrá que observar cuál será la reacción de un sector importante del sindicalismo que viene amenazando con movilizar «contra la inflación», un fenómeno que hoy muestra a un Ejecutivo impotente para poder controlarla.