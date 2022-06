Dieciséis años estuvo Angela Merkel en el poder y ahora lleva seis meses fuera de él, pero sus palabras siguen pensando tanto como su bagaje político. La excanciller alemana, tantas veces criticada por sus equilibrismos con Rusia, ha reconocido que lo ha pasado mal desde que se inició la invasión de Ucrania, cree que el 24 de febrero de 2022 ha cambiado la Historia y, sobre todo, es rotunda: «La invasión de Putin es un crimen». Así se ha expresado en la primera entrevista concedida tras abandonar el sillón de mando. En un teatro abarrotado, Merkel hizo un repaso profundo de qué pasó, qué pasa y qué pasará en el mundo.

Algo que no ha cambiado en Merkel es su capacidad para ver con perspectiva las cosas. Mantiene que no se arrepiente de votar en 2008 en contra de la adhesión de Ucrania en la OTAN. «La independencia de Kosovo, el escudo antimisiles de Bush y el plan de acción de la OTAN para admitir a Ucrania decepcionaron mucho a Putin. No quería provocar más su ira, así que voté en contra del Plan de Acción para la Adhesión«, sostuvo. Y a la vez evidenció ciertas contradicciones seguramente inevitables. La eterna canciller considera que fue un «fracaso» no acertar con la arquitectura de seguridad para parar a Putin ni saber acercarle a Occidente, pero al mismo tiempo ve «el putinismo» como algo «incompatible con la democracia liberal occidental».

«Putin me dijo en 2007 que para él la desintegración de la URSS fue lo peor del siglo XX, para mí fue una liberación. Entonces quedó claro que había un gran desacuerdo. Nunca fue posible poner fin a la Guerra Fría», sentenció una Merkel que tuvo otro mensaje para el líder ruso: «Es una violación objetiva de todas las normas del derecho internacional y de todo lo que nos permite convivir en paz en Europa». En este sentido, Merkel alertó de que «si empezamos a atravesar los siglos diciendo cual territorio pertenece a quién, lo único que tendremos será la guerra».

Por otro lado, la que para muchos ha sido la Dama de Hierro del siglo XXI, considera que los tiempos han jugado en su contra a la hora de tratar las ínfulas de Rusia. «Era de la opinión con Macron y Biden de que había que forzar a Rusia en una dirección, pero no hubo acuerdo al respecto en la Unión Europea. Además, estaba la sensación de que pronto me iría, y también la crisis del coronavirus o las elecciones», lamentó de forma implícita.

«Sigo siendo una persona política y por eso, como muchos otros, estoy a menudo apenada estos días«, terminó diciendo una mandataria que ha pasado a la historia de Europa como alguien clave en los diferentes momentos relevantes. Este, en cambio, lo ve desde fuera, aunque sus palabras sigan sirviendo para entender muchas cosas. Tiene claro que permanecer más tiempo en la cancillería hubiera sido un «anacronismo» y que es una «sensación bonita» haberla dejado por su propia voluntad.