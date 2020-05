La investidura del nuevo gobierno de Israel se posterga un día y tendrá lugar el jueves – Télam

La toma de posesión del nuevo gobierno de coalición en Israel, compartido entre Benjamin Netayanhu y Benjamin Gantz, tendrá lugar este jueves y no el miércoles como estaba inicialmente previsto.

Gantz, quien es en estos momentos presidente del Parlamento, detalló que la sesión tendrá lugar el 14 de mayo a las 13.00 horas (18.00 de Argentina), al tiempo que pidió al presidente del Comité de Organización de la Knesset que se reúna para pactar los procedimientos, según informó el periódico Haaretz.

La prensa local especula que la postergación se realiza para no hacerla coincidir con la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó la agencia de noticias DPA.

El viaje de Pompeo llegará después de que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, concediera el mandato a Netanyahu para formar el nuevo gobierno, después de que una mayoría de parlamentarios propusiera su nombre para la tarea y tras del visto bueno del Tribunal Supremo.

Fuentes de Azul y Blanco, la coalición encabezada por Gantz, agregó que el aplazamiento de la ceremonia no tiene relación con la visita de Pompeo ni con posibles desacuerdos entre las partes sobre la distribución de carteras en el futuro gobierno de unidad, según The Times of Israel.

Gantz esperará hasta el día de la ceremonia para notificar a los parlamentarios de su partido que serán nombrados ministros, si bien celebrará pasado mañana una serie de reuniones con potenciales candidatos para estos puestos.

Netanyahu tiene hasta el 21 de mayo para formar gobierno y evitar las que serían las cuartas elecciones legislativas en poco más de un año, algo que Israel evitará con un acuerdo sin precedentes entre el Likud y Azul y Blanco. Los dos dirigentes se turnarán en el cargo de primer ministro.

La alianza nacionalista Yamina, encabezada por Naftali Bennett, actual socio de Netanyahu y ministro de Defensa, amenazó con pasarse a la oposición.

En rueda de prensa, Bennett, dijo que sólo le han ofrecido tres carteras menores del Ejecutivo.

“No es un gobierno de emergencia nacional”, aseguró y puso en duda la voluntad de Netanyahu y Gantz para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

La visita de Pompeo tendrá lugar en un momento de tensiones diplomáticas con las autoridades palestinas debido a los planes de Israel para anexionar partes de Cisjordania, algo para lo que cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

El Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) advirtió la semana pasada que cancelará “inmediatamente” todos los acuerdos con Israel en caso de que siga adelante con sus planes, algo que ya hizo días antes el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

La Autoridad Palestina afirmó a finales de abril que llevará a Israel ante la Justicia internacional en caso de que decida poner en marcha un plan de anexión, contemplado en el acuerdo de gobierno entre el primer ministro y Gantz.

Según el acuerdo, Netanyahu pueda presentar a partir del 1 de julio a votación “el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la aplicación de la soberanía (en Cisjordania) para la aprobación del gobierno y el Parlamento”.

El pacto fue alcanzado después de que Gantz rompió por sorpresa su compromiso electoral de no negociar con Netanyahu, tras recibir el mandato para formar un Ejecutivo debido a que contaba con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios.

El antiguo jefe del Ejército accedió así a las peticiones de Netanyahu de formar un gobierno de unidad ante la crisis del coronavirus, a pesar de que en ese momento parecía que Gantz podría llevar a conformar un Ejecutivo que sacara del poder a ‘Bibi’, especialmente debido a su firme negativa hasta entonces a negociar con él debido a su imputación por corrupción.