La investigación de EEUU sobre la muerte de una periodista ilusiona a su familia

El Gobierno autónomo palestino y la familia de una periodista palestino-estadounidense muerta este año en un operativo militar israelí en Cisjordania expresaron hoy beneplácito con una presunta investigación sobre el hecho abierta en Estados Unidos.

Los comentarios llegaron después de que el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dijera el lunes que Estados Unidos había decidido lanzar su investigación sobre la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh y que Israel no iba a cooperar con la pesquisa.

Los declaraciones de Gantz, a su vez, fueron formuladas luego de que el portal de noticias estadounidense Politico informara que el FBI estaba investigando la muerte de Akleh, el 11 de mayo, durante un operativo militar israelí en la norteña ciudad cisjordana de Jenín.

Estados Unidos no ha confirmado ni desmentido la información.

La veterana periodista de la cadena Al Jazeera estaba usando un chaleco antibala con la palabra «prensa» y un casco el 11 de mayo cuando recibió un disparo en la cabeza en un campamento de refugiados en Jenín, en Cisjordania ocupada.

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, rechazó la posible injerencia del FBI en la investigación de la muerte de la periodista.

Luego de realizar una investigación conjunta con Estados Unidos, El Ejército de Israel admitió el 5 de septiembre pasado que uno de sus soldados podría haber disparado a Abu Akleh tras haberla confundido con un combatiente, pero que esto no se podía comprobar.

«Se trata de una etapa importante», expresó la familia de Akleh en un comunicado.

La familia reiteró sus expectativas de una «investigación independiente, creíble y exhaustiva», informó la agencia de noticias AFP.

La familia destacó que pidió una investigación estadounidense «desde el principio».

The decision taken by the US Justice Department to conduct an investigation into the tragic passing of Shireen Abu Akleh, is a mistake. The IDF has conducted a professional, independent investigation, which was presented to American officials with whom the details were shared.

— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 14, 2022