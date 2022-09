LA INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A CRISTINA KIRCHNER | PAÍS DE BOLUDOS | PDB

La investigación sobre el atentado de Cristina parece haber desmontado la célula operativa que lo llevó a cabo. Sólo resta ver si recibían financiamiento y apoyo logístico, pero pareciera que no. Por otro lado están la vecina de Cris, Ximena de Tezanos Pinto, los grupos de crispados Revolución federal y Nación de Despojados, simpatizantes de la dictadura, abogados vinculados a servicios, etc etc. Lo que no está probado es el nexo entre Los Copitos y estos grupos, que ampliaría mucho la investigación.

La idea del programa es contar un poco en qué anda la causa y separar la paja mediática del trigo judicial. Esto es importante porque a la hora de pacificar un país, de calmar los ánimos, de desterrar discursos de odio, está bueno no montarse en fabulaciones como las que circulan en whatsapp etc.

El programa probablemente tenga una parte dos, que ya intenta pensar el tema desde un lugar superestructural en términos marxistas. Hablar de cómo se construye y se manipula el odio, algo que me parece muy superador a hablar de lo que ya siento una vaguedad como “discursos de odio”.

En fin, espero que les guste. Uno más este año, ya van 21 programas consecutivos, todo un récord. Les mando muchos abrazos.

Federico Simonetti (conducción y guión), Julián Urman (dirección y guión), Juan Martín Gené (guión periodístico), Diego Pincheira (Cámara), Martina Matzkin (edición), Emiliano Aybar (Producción y Archivo), Juan Bautista Selva (animaciones), La Vieja Flores (diseño gráfico), Federico Winer (producción ejecutiva).

