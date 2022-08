La joven de 29 años que ha rechazado una herencia de 4.000 millones de euros porque «no quiere ser tan rica»

La vida de un joven de 29 años que hereda 4.000 millones de euros puede cambiar para siempre, este sería el deseo de muchos que no desean tener preocupaciones económicas. En cambio, la decisión de Marlene Engelhorn ha sido muy diferente ya que ha rechazado su herencia porque «no quiere ser tan rica», así lo asegura a medios alemanes y austriacos.

La austriaca estudia Lengua y Literatura alemana en Viena, no obstante es conocida por nacer en el seno de una familia adinerada: es descendiente de la compañía BASF, una de las grandes empresas químicas del mundo, según el medio argentino Clarín.

La joven, que su entorno califica como «niña rica», tiene una gran conciencia de clase y defiende una redistribución de riquezas a aquellos que menos tienen. Además, forma parte de la iniciativa Taxmenow que fomenta la idea de que el Estado sea el que se encargue de gestionar esa fortuna. «Gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo. No es ese mi proyecto de vida. No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica», señala Engelhorn.

La austriaca reconoce que nació en una familia adinerada por lo que tuvo facilidades que «no todo el mundo tiene. Así, Engelhorn considera que esa cantidad de dinero no debería ser gestionada por nadie debido a la desigualdad existente.

«No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir ese legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia», manifiesta. La joven reconoce que no sabría qué hacer con tanto dinero eso conlleva «tensiones, problemas y malos entendidos».

Marlene es una de las descendiente de Friedrich Engelhorn, fundador de la empresa Badische Anilin-und Soda Fabrik (BASF) y la compañía química más grande del mundo. Además, su abuela se encuentra en el puesto 657 de la revista Forbes gracias a la fortuna creada a partir de los más de 150 años de la compañía.