Foto: Leo Vaca

El asesor presidencial Federico Sturzenegger defendió la legalidad y constitucionalidad del DNU anunciado esta semana por el Gobierno de Javier Milei y destacó que la norma «va contra las castas» ya que «amplía las libertades para que la gente pueda decidir sus contratos».

«La forma en la que está hecho es la que permite la Constitución y punto», afirmó el expresidente del Banco Central este sábado en declaraciones a Radio Mitre.

El economista se refirió a la «situación de emergencia que vive la Argentina» y mencionó que «está previsto en la Constitución que el Presidente puede emitir un decreto bajo estas circunstancias».

«El DNU es un cambio general de régimen y a partir de ahí se entiende la transversalidad que tiene por la situación de emergencia por lo cual está legalizado por la Constitución» dijo, pero no quiso entrar en más detalles ya que «eso sería entrar en la cancha que quiere la oposición», quien analiza planteos de inconstitucionalidad de la norma.

Para Sturzenegger, el decreto «de alguna manera va contra las castas y lo hace diciéndoles: `Tenés que competir`. A los sindicatos, por ejemplo, no les decimos `no podés tener obra social`, les decimos `no podés ser un peaje forzoso, tenés que competir con otros».

«Acá no se le está imponiendo nada a nadie, es más libertad. El Presidente quiso dar una señal fuerte de cambio de rumbo, esa señal tiene que ser integral, y eso quiere decir que las cosas se organicen de distinta manera» donde «la judicialización va a exponer a las castas a revelar los privilegios que Milei les toca», dijo.

Asimismo, Sturzenegger insistió en que «la Constitución no pone limites solo habla de la emergencia» y que a partir de ahora el DNU tiene que «seguir un proceso de ratificación y validación, y punto», en referencia al proceso que debe seguir en la comisión bicameral de tratamiento legislativo en el Congreso nacional.

El asesor cuestionó también la marcha prevista por la CGT para el próximo miércoles a los Tribunales donde pedirán la derogación de la norma.

Sturzenegger: «El DNU es un cambio general de régimen».

«Cuando veo a la CGT que dice que va a marchar a la Corte para pedir que deroguen el DNU me pregunto ¿por qué no marcharon cuando Alberto Fernández hizo el DNU que encerró a los niños en sus casas durante más de un año?», se pregunto en sus declaraciones radiales en referencia al aislamiento decretado en el país, así como en el mundo, por la pandemia de coronavirus.

Según el economista, el Gobierno anterior «hizo 170 decretos y nadie cuestionó la forma. Lo que molesta de este DNU es el contenido por eso dejemos que siga el procedimiento y que se discuta en las comisiones del Congreso», pidió.

En particular sobre las presentaciones judiciales que podrían presentarse en oposición a la norma, Sturzenegger afirmó que «hay que entender que amplia las libertades de la gente para hacer sus contratos para decidir qué comprar, como producir, y por otro lado va contra las castas».

«Por ejemplo a los sindicatos no les decimos que no pueden tener obra social, les decimos que no pueden ser un peaje forzoso y cuando por otra parte decidimos abrir los cielos a las líneas aéreas es para estar en un entorno más competitivo, lo mismo lo de los medicamentos con los genéricos, queremos que el individuo elija que remedio comprar», afirmó.

«O cuando abrimos internet satelital es decir, todos los temas están elegidos para ampliar la competencia y la libertad», insistió.

Respecto del tema prepagas sostuvo que «tenemos un proceso de inflación muy alto donde el kirchnerismo estaba pisando precios, no confundamos el sinceramiento de los precios que no viene del decreto. Lo mismo precios cuidados que no funciona, vamos a las causas del problema , dejemos que el mercado actúe libremente».

Sobre los derechos laborales, agregó que «no se afecta ninguno, lo mismo en los alquileres».

«En el trabajo hay varias cosas que se han hecho porque tenemos gran informalidad y una extraordinaria industria del juicio. Las reformas apuntan a la industria del juicio y es para mejorar los recursos del trabajador», afirmó en tanto consideró que «una de las medidas más interesantes es que los trabajadores junto con sindicatos puedan acordar indemnizaciones y un ejemplo es la Uocra».

«Arman un fondo de cese y cuando se da la discontinuidad se toma de ahí. Esto es confiar en los sindicatos, en los empresarios, es un paso hacia adelante porque ellos juntos van a armar un sistema mejor», pronosticó.

También citó que el DNU «aumenta período de prueba de tres a ocho meses y eso no es precarización, como dicen, es facilitar el ingreso al trabajo. Por otra parte, todo trabajador formal paga un aporte al sindicato, el no afiliado también lo paga, entonces lo que ha hecho el Presidente es decir, si usted quiere hacer el aporte hágalo pero se necesitará su consentimiento explícito».

En particular, consultado sobre los medios públicos, recordó que la norma «establece que se transformen en sociedades anónimas».

«Una gran solución a muchos de estos temas según mi punto de vista personal, no se si el Presidente lo decidió, es transferirle las empresas a los empleados. El control de la información por parte del Estado es contrario a una sociedad liberal y de pensamiento», lanzó.

Además, el economista adelantó que «el nuevo paquete de leyes que se viene tendrá también temas de salud, educación, cultura, blanqueos, moratoria, toda una estructura que necesita el ministerio de Economía en lo fiscal y sigue avanzando en la desregulación de la economía, en la incorporación de más libertad».

«Los organismos como el Incaa no van a cerrar pero hoy hay un enfoque militarístico y autoritario en lo cultural y el Estado cuando avanza con discrecionalidad contra la cultura mata a la cultura. Hay que hacer mecanismos por los organismos financien a la cultura sin que la política se pueda meter, dejar de ser propagandísticos, y darle independencia. Va a cambiar la manera en la que se dan los subsidios», subrayó.