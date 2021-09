La Justicia avaló la multa a Rappi por irregularidades laborales – Télam

Segn el gobierno bonaerense, la empresa incumpli normas con sus repartidores, como la no exhibicin de recibos de haberes y de afiliacin a la ART.

La justicia platense aval este mircoles la multa que el Gobierno bonaerense le aplic a la empresa Rappi por ms de 16 millones de pesos, por tener relaciones laborales encubiertas e irregularidades en la contratacin de su personal, al rechazar un recurso interpuesto por la firma de delivery, inform una fuente judicial.

La medida la adopt el Tribunal de Trabajo N 2 del Departamento Judicial La Plata que integran los jueces Juan Ignacio Orsini, Julio Csar Elorriaga y Carlos Mariano Nez, quienes confirmaron la multa de ms de 16 millones de pesos aplicada por el Ministerio de Trabajo bonaerense a la firma Rappi Argentina.

Segn las actas labradas el ao pasado por la cartera de Trabajo, la empresa incumpli diversas normas laborales en la relacin de empleo con sus repartidores, entre las que se encontraban la no exhibicin de recibos de pagos de haberes y de afiliacin a la ART.

En el fallo, los jueces desestimaron el planteo de incompetencia territorial introducido por la empresa y rechazaron la peticin tendiente a declarar la inconstitucionalidad de la norma que impone el pago previo de la multa aplicada.

Una decisin similar adopt a principio de mes el Tribunal del Trabajo N4 de La Plata que confirm la multa de $ 6.318.000 contra la empresa Glovo por infracciones cometidas en 2020 y constatadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

La sanciones, haban sido labradas en diversos procedimientos llevados a cabo en las ciudades de La Plata, Quilmes, Martnez, Vicente Lpez, San Isidro, Avellaneda, Lans, Ramos Meja, Lomas de Zamora y Banfield.

Segn las actas de la cartera laboral, avaladas por la justicia, Kadabra SAS, bajo el nombre de fantasa o marca Glovo y mediante el uso de una plataforma digital “resulta ser empleadora, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), de trabajadores respecto de los cuales no cumple con la normativa especfica”.

Cuando fue sancionada Glovo, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, explic que «se descubri que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos, si no los hacen tienen consecuencias en la asignacin de nuevos pedidos. Hay una relacin de dependencia, entonces deben estar registrados».

La funcionaria dijo en esa oportunidad que detectaron desde la cartera que «el 90% trabaja ms de siete horas y la mitad, ms de nueve horas y, adems, la mayora trabaja los siete das de la semana».