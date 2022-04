La Justicia británica ordenará la extradición de Julian Assange a EEUU

La Corte de Magistrados de Westminster, en Reino Unido, emitirá una orden de extradición a Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el próximo 20 de abril, reveló este sábado la organización.

«Próxima audiencia: Corte de Magistrados de Westminster, miércoles 20 de abril, por la mañana. El magistrado dictará la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos», escribió WikiLeaks en su cuenta de la red social Twitter.

La orden se enviará luego a la ministra del Interior británica, Priti Patel, para su aprobación, indicó la organización.

«La defensa de Assange va a presentar sus argumentos ante Patel, con la fecha límite del 18 de mayo», añadió WikiLeaks.

El tribunal que se expedirá el 20 de abril es el encargado de los casos relacionados con extradiciones y terrorismo en el Reino Unido.

