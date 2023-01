La Justicia de Carolina del Sur permite el aborto, diferenciándose de la Corte Suprema

Los jueces anularon así la ley estatal que prohíbe el aborto después de unas seis semanas de embarazo, recogió la agencia de noticias ANSA.

La ley de 2021 prohibía los abortos una vez detectado lo que denominaba «latido fetal», que puede ser a las cuatro semanas, y más comúnmente, a las seis semanas de embarazo, con excepciones por anomalías fetales, riesgo para la vida de la madre o en algunos casos de violación o incesto, según la televisora estadounidense CNN.

En una sentencia de tres votos a dos, el tribunal supremo del estado concluyó que la ley contravenía la protección de la intimidad consagrada en la Constitución estatal.

La magistrada Kaye Hearn escribió en la opinión principal del fallo que «el derecho constitucional estatal a la intimidad se extiende a la decisión de una mujer de abortar».

Aunque el Estado puede imponer algunos límites a esos derechos, escribió Hearn, «cualquier limitación de ese tipo debe ser razonable y debe tener sentido en el sentido de que los plazos impuestos deben dar a la mujer tiempo suficiente para determinar que está embarazada y tomar medidas razonables para interrumpir ese embarazo».

BREAKING: The SC Supreme Court has PERMANENTLY blocked South Carolina’s ban on abortion around six weeks of pregnancy. This is a HUGE victory for abortion rights in South Carolina!

Read the full release here: https://t.co/WRPT0olh1E #StopTheBanSC #scpol pic.twitter.com/JOyzlDoU6M

— PP South Atlantic SC (@PPSATSC) January 5, 2023