LA JUSTICIA DE PEPÍN | PAIS DE BOLUDOS | PDB

En otro confuso episodio de País de Boludos nos referimos al exilio, o la fuga, o como se llame, de Pepín Rodríguez Simón, el máximo operador judicial del macrismo. Pepín Rodriguez Simón se fue a Uruguay en teoría a pedir asilo en condición de refugiado, pero la justicia charrúa no le tuvo mucha compasión a Pepin. Ahora está esperando que lo detengan por ser uno de los artífices de la guerra judicial, el lawfare, contra varios ex funcionarios del kirchnerismo. Pepín Rodriguez Simpn integraba la mesa judicial del gobierno de Cambiemos, de la que participaban grandes valores de la conspiración como Daniel Angelici, Gustavo Arribas y gran elenco. Desde allí se habrían organizado no sólo causas a la entonces oposición sino también una organización dedicada a colonizar la justicia.

Pero el episodio de Pepín Rodriguez Simon es sólo un botón de muestra de un drama de la República Argentina: la permanente colonización de la justicia por parte de la política y las grandes multinacionales.

Un poco de todo esto habla este programa.

País de Boludos es el formato original que le dio nacimiento al canal, nuestra piedra fundacional. Conduce Fede Simonetti.

