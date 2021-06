La Justicia intimó al diputado Martín Grande a “abstenerse de ejercer violencia de género” – NCN

Una jueza de Salta intimó al diputado de Juntos por el Cambio, Martín Grande, a «abstenerse de ejercer violencia de género simbólica y mediática que afecte la dignidad como mujer» tras sus dichos contra la fiscal Verónica Simesen de Bielke, a quien el legislador tildó de «atorranta».

La resolución fue dictada por la jueza de Violencia Familiar y de Género N° 1 de la ciudad de Salta, Noemí Valdez, luego de que Grande insultara a Simesen de Bielke en una entrevista.

El diputado fue obligado a acreditar una capacitación en la Ley Micaela en respuesta a una denuncia por violencia de género institucional y mediática radicada por Simesen de Bielke.

En la intimación, la jueza resolvió que Grande deberá «abstenerse de ejercer actos de violencia simbólica y mediática, en medios de comunicación masiva y cualquier red social», que «afecten su dignidad como mujer, en contra de la denunciante».

Además, le requirió «la difusión y promoción de los Principios Protectorios de la Mujer establecidos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer-Convención de Belén Do Para- en el ejercicio de sus funciones, en su calidad de diputado nacional y de comunicador social».

A su vez, el diputado Martín Grande deberá cumplir la resolución «con acciones concretas y positivas en beneficio de la sociedad, debiendo informar la modalidad adoptada para su cumplimiento en el plazo de diez días», al igual que acreditar en ese mismo plazo «el cumplimiento de la capacitación de la ley 27499″ (Ley Micaela).

El pasado 18 de mayo durante una entrevista en la radio de Salta FM Noticias le consultaron a Grande sobre una causa investigada por la fiscal Simesen de Bielke y en la que el diputado había sido citado a declarar.

El legislador salteño de Juntos por el Cambio dijo al aire que la fiscal era «una absoluta ineficiente» y que se dedicaba a «la caza brujas y brujos».

«Por supuesto nunca me voy a negar a declarar, pero lo que hizo esa fiscal no tiene nombre. Es una verdadera incapaz, miran para el lado que les conviene […] Vamos viejo, haceme el favor, no me la pongas de ejemplo. Me parece a mí que es una atorranta», manifestó Martín Grande.