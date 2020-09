La Justicia resolvió que será Alcira Figueroa quien reemplace a Ameri en Diputados – NCN

La antropóloga salteña Alcira Figueroa reemplazará finalmente al exdiputado del Frente de Todos Juan Ameri, quien renunció la semana pasada tras haber protagonizado escenas sexuales en plena sesión de la Cámara de Diputados.

A través de una carta dirigida al secretario parlamentario de la cámara baja, Eduardo Segnul, la Justicia Federal de Salta confirmó que, de acuerdo a las listas de 2017, «le correspondería a Figueroa reemplazar a Ameri», según indica la resolución.

«Con mucha alegría quiero anunciar que la justicia resolvió que seré yo quien remplace a Juan Ameri en Diputados. Muchas Gracias a todas las personas que enviaron su cariño, fuerza y buenos deseos!», escribió Figueroa esta mañana 30/09 en su cuenta de Twitter.

De esta manera, Figueroa, antropóloga, feminista y magister en Políticas Sociales y Desarrollo Sustentable, ocupará la banca en la Cámara baja que quedó vacante con la renuncia de Ameri, con mandato hasta diciembre de 2021.

El viernes último a la madrugada, la Cámara de Diputados, en un trámite veloz, había aceptado la renuncia presentada por el diputado salteño Juan Emilio Ameri tras el escándalo que había protagonizado el jueves, al mostrarse en una escena sexual mientras participaba de manera remota en una sesión del cuerpo.

Qué promete Alcira Figueroa:

La antropóloga feminista Alcira Figueroa, quien reemplazará al expulsado Juan Ameri en la Cámara de Diputados, aseguró en ayer 29/09 que a partir del momento que asuma su banca trabajará a favor del aborto y la lucha contra la desnutrición.

«Tengo un hermanito que murió por desnutrición, por eso yo tengo una deuda no solo con mi familia si no con todos los niños que mueren por esa problemática», manifestó Figueroa en diálogo con el programa de radio «Ruleta Rusa» por Rock and Pop.

«Tengo que instaurar la temática de la desnutrición de alguna manera y esta es una de las oportunidades que la vida me da para trabajar por ellos», agregó Figueroa.

Asimismo, ratificó su compromiso a favor de la legislación del aborto, al considerar que «en Salta es muy difícil la discusión» sobre esa problemática que «viene a romper un sistema patriarcal» en la provincia norteña.

Sobre la situación y el escándalo sexual que se dio con su compañero de lista, el ex diputado Ameri, Figueroa, en una entrevista con «El Exprimidor», programa emitido por radio AM 550, sentenció: «Ya venía siendo cuestionado y era previsible lo que pasó».

El viernes pasado, la reemplazante de Ameri posteó desde su cuenta de Twitter: «Antes de terminar este día, quiero agradecer a todas las personas que me llamaron y me acompañaron en las redes sociales. Su apoyo y confianza no sólo me alegran, si no que también, me dan fuerza y esperanza para esta nueva etapa. ¡Muchas gracias!».

Alcira Figueroa es oriunda de Orán, departamento salteño. Es antropóloga, licenciada en Ciencias Políticas, especialista y magister en Políticas Sociales y Desarrollo Humano Sustentable, integrante de la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), coordinadora del programa Pro-Huerta en Salta e integrante de la Comisión de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Orán.

Es la primera suplente y quien ocupó el cuarto lugar en la lista de diputados provinciales del Frente Ciudadano para la Victoria de Salta en las elecciones de 2017.