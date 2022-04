La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de estacioneros de Tucumán

El tema venía a los tumbos y estalló: la Justicia tucumana dio lugar a un reclamo de la oposición llamada «Agrupación 27 de agosto» y dejó sin efecto las elecciones que se iban a realizar este miércoles en el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios y Garage de Tucumán (Soesyga) cuyo titular es, desde hace 28 años, Francisco Sánchez.

En la cédula de Notificación emitida el 1° de abril por el Juzgado de Trabajo N°10 y a la que tuvo acceso este medio se «da lugar a la medida cautelar» solicitada por el afiliado Marcelo Medina, y quien a su vez conduce a la oposición. A posteriori en el fallo se dan «10 días hábiles para presentar «en debida forma el Padrón de afiliados electores ordenado alfabéticamente y por establecimiento, con datos suficientes para la correcta individualización del afiliado, denominación y domicilio del establecimiento donde trabaja o haya trabajado durante el año anterior a la presente resolutiva, conforme lo previsto por el art. 45 del Estatuto del sindicato y art. 15 del Decreto n°467/88».

Es que entre los desmanejos no se ofrecieron los padrones que a su vez estaban adulterados. También se simuló una asamblea que terminó en escándalo.

Siguen los problemas en el gremio de Estacioneros de Tucumán

Mundo Gremial vino siguiendo este tema local porque escala a nivel nacional ya que el titular de la Federación es Carlos Acuña, quien a su vez es co-secretario de la CGT. Tener semejante revuelta en el pago chico es grave; más cuándo quien se presenta como cabeza de la lista opositora declara ante este medio:

«Carlos Acuña nunca nos recibió ni nos atendió. Somos afiliados que no nos dejan participar y no hizo nada. Es preferible que nos reciba y que nos diga que va a jugar con Sánchez y que no hará nada para que haya democracia sindical acá en la regional de Tucumán», denuncia Medina. Pese a que, según declara ante los medios, hace 14 años que está afiliado, la Junta Electoral lo sacó de competencia por decir que no cumple con los años de antigüedad como para presentarse.

No solo eso: la Junta Electoral pedía 43 avales por lista y según cuenta Medina «nosotros presentamos 61 y nos voltearon 30; luego presentamos 12 más y no los aceptaron en una clara maniobra fraudulenta».

-¿Por qué recurren a la Justicia?, quiso saber Mundo Gremial

– Porque el ministerio de Trabajo no ha intervenido como para frenar esta situación y resolvimos ir a la Justicia.