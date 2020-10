La Justicia voltea la intervención del SUPA y habilita el retorno de Herme Juárez

Por unanimidad y con la firma de los jueces de Manuel Díez Selva y Héctor Guisado, junto a la prosecretaria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Graciela González, se dejó sin efecto la cautelar que mantiene la intervención en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Puerto General San Martín (SUPA). Este fallo, que se conoció hoy, habilita a la defensa de Herme Juárez, conocido por su alias “Vino Caliente”, a ponerse al frente del gremio nuevamente. De hecho, Mundo Gremial supo que ya pidió al ministerio de Trabajo la certificación de autoridades debido a que Juárez tiene mandato hasta octubre de 2021.

El Tribunal dio lugar al proceder de la fiscalía que invocó el fallo de la Cámara Federal de San Martín que, a principios de septiembre, había revocado los procesamientos de Juárez por “asociación ilícita” y “coacción agravada”. A su vez ya había levantado la perimetral que impedía que Juárez se acercar a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios.

Recordar que Juárez había sido detenido en agosto de 2019 y pasó 23 días tras las rejas en Ezeiza y luego quedó con prisión domiciliaria en su casa de San Lorenzo. En aquel entonces, en los laberintos del poder se barajaba que impactaría en positivo y ante las elecciones venideras encarcelar a un sindicalista.

Para Javier Rabadé, abogado patrocinante del sindicalista, la causa “es cien por ciento política y armada por el macrismo”. Amplia: “Durante los seis meses previos a que se abriera la causa a Juárez lo estuvieron siguiendo y escuchando de manera ilegal agentes de la AFI”. El abogado encuentra una matriz de comportamiento judicial: “A los 10 o 15 sindicalistas que se persiguió durante el macrismo siempre tuvieron el mismo modus operandi de judicialización: acusarlos de asociación ilícita, coacción, malversación y lavado de activos”.

Esta situación deja nuevamente al descubierto el accionar del gobierno de Cambiemos sobre la Justicia para avanzar sobre sindicalistas: muchas causas se fueron cayendo. De hecho, en el caso puntual se debe tener en cuenta que, aunque fue desestimada por no encontrar pruebas, la causa contra Juárez se inició por una denuncia anónima por narcotráfico.

