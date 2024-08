La «larguísima cadena de errores» detrás del hundimiento del yate en Sicilia

Los equipos de emergencias buscan al último desaparecido dentro del velero hundido frente a las costas de Sicilia. Este jueves localizaron el cuerpo del quinto desaparecido, tras haber recuperado el miércoles cuatro cadáveres y un quinto fuera del barco un día antes.

Entre los cuerpos recuperados está el del magnate tecnológico Mike Lynch. Su hija, de 18 años, sigue en paradero desconocido. El velero Bayesian, de bandera británica, se hundió en la noche del lunes frente a las costas de la localidad de Porticello con 22 personas en su interior: doce pasajeros y diez miembros de la tripulación. Todo ocurrió en medio de una fuerte borrasca.

Un larga cadena de errores

La fiscalía de Termini Imerese está investigando el naufragio. En los medios italianos están hablando expertos en ingeniería náutica y seguridad, y parece haber cierto consenso en que el capitán del barco, James Cutfield (51 años), y su tripulación hicieron mal casi todo.

«Todo lo que se hizo revela una larguísima cadena de errores. No debería haber gente en los camarotes, el barco no debería haber estado fondeado…», asegura Giovanni Costantino, fundador y consejero delegado de The Italian Sea Group, una gran empresa de la industria náutica.

De entrada, cabe preguntarse cómo es posible que un velero de 56 metros de eslora se hundiera en pocos minutos. En teoría, el Bayesian era insumergible «a menos que haga agua. No hay otra explicación», asegura Costantino en declaraciones al Corriere della Sera. Este empresario considera que el riesgo hubiera sido cero «si se hubieran realizado las maniobras correctas y no se hubieran producido situaciones que comprometieran la estabilidad del barco».

Otros barcos más pequeños resistieron

Costantino cree que todo sucedió así: «En un momento dado el ancla pierde su agarre y el barco se desplaza arrastrado por el viento, llevándoselo de panza. Lo empuja durante 4 minutos que llamamos ‘deriva’. Lo hace girar y lo coloca en la posición en la que se hundió». Asegura que en esos pocos minutos el Bayesian ya habría hecho agua.

«¿Por qué digo esto? Porque en las imágenes de vídeo se puede ver el mástil en vertical (de 75 metros) primero todo encendido y luego apagado, excepto la bombilla de la parte superior que toma energía de una batería», relata este fabricante de yates. Si el barco se apagó «significa que fue el agua lo que causó el cortocircuito».

Uno de los yates de vela más grandes del mundo

El Bayesian era uno de los yates de vela más grandes del mundo. Construido por Perini Navi en Italia y entregado en 2008 bajo el nombre original Salute, fue reacondicionado por última vez en 2016. El superyate fue construido con un casco de aluminio de 56 metros y un solo mástil de aluminio de 75 metros. Éste fue diseñado para el yate y en ese momento era el más alto del mundo.​ El Bayesian contaba con una cabina de popa tradicional y una cabina de proa de 60 m2. El interior del yate estaba decorado en estilo japonés.

Entró agua, ¿pero cómo?

Costantino cree, como los buzos, que el agua entró seguramente por la puerta de popa «y pensamos que quizás algo más también estaba abierto». Relata este experto que en un velero como el Bayesian hay puertas que abiertas y con una inclinación de 30 grados ya cogen agua.

El viento era muy fuerte: no era normal, un torbellino o un tornado»

«En esa posición, con el barco sin dirección y con el viento empujando, se inclinó 90 grados por una sola razón: porque el agua seguía entrando«, afirma. Este fabricante de yates asegura que «los que dicen que desapareció en unos segundos dicen tonterías». Según él, desde que empezó a entrar agua hasta que se hundió pasaron seis minutos.

Es de la misma opinión, Andrea Ratti, profesor del Politécnico de Milán. «Un barco así no se hunde tan rápido sin una vía de agua. Tal vez la rotura de ventanas, tal vez puertas abiertas… podría haber tomado una cantidad significativa de agua», asegura.

Escotillas abiertas… vía de agua

Lo cierto es que el lujoso velero se hundió en pocos minutos cuando en esa misma zona y ante ese mismo temporal, otras embarcaciones, incluso más pequeñas, resistieron, informa la RAI. Según las primeras inspecciones del casco realizadas por buzos, bomberos y guardacostas parece que una de las escotillas del barco había quedado abierta.

El canal italiano recoge la hipótesis del seguro marítimo. Los invitados del barco habrían regresado tarde a bordo y «algunas escotillas permanecieron abiertas». Luego, «cuando llegó el torbellino, el velero se inclinó peligrosamente inundando la escotilla de sotavento y hundiéndose en pocos minutos».

Cuando pasó la tormenta, nos dimos cuenta de que el barco que teníamos detrás (el Bayesian) ya no estaba»

De hecho, la goleta que estaba amarrada a poca distancia del Bayesian, el Sir Robert Baden Powell, no tuvo daños. Precisamente, de este barco partieron los primeros auxilios a los náufragos, recuerda la RAI. «Cuando pasó la tormenta, nos dimos cuenta de que el barco que teníamos detrás ya no estaba», ha contado Karsten Borner, su capitán.

La previsión anunciaba mal tiempo

Pero la causa inicial de toda la tragedia, que el ancla se desprendiera y el barco se fuera hundiendo, está en las condiciones meteorológicas. «El viento era muy fuerte: no era normal, un torbellino o un tornado«, ha declarado Giuseppe Cefalù, un pescador de Porticello que fue de los primeros en ayudar en las labores de rescate.

Los supervivientes han asegurado que el temporal les sorprendió. Costantino no lo entiende. «¿Por qué la tripulación no sabía que se avecinaba una perturbación? Los pasajeros informaron de algo absurdo, a saber, que la tormenta llegó inesperadamente, de la nada. Esto no es cierto. Todo era previsible. Tengo los mapas meteorológicos aquí delante. Nada llegó de repente», asegura.

¿Por qué la tripulación no sabía que se avecinaba una perturbación? Los pasajeros dijeron que la tormenta llegó de la nada. No es cierto. Todo era previsible»

En opinión de este empresario náutico queda claro que había mal tiempo y si no «¿por qué no había pescadores de Porticello esa noche? ¿Un pescador lee el tiempo y un barco no?«. Para él, «la perturbación era totalmente legible en todas las cartas meteorológicas. Era imposible no saberlo».

En el lugar y momento equivocados

Pero la previsión es general y no siempre lo necesariamente concreta. Según Francesco De Martin, experto en fenómenos meteorológicos extremos de la Universidad de Bolonia, los tornados son fenómenos rápidos, extremos y puntiformes. «Se pueden predecir las condiciones para su formación, pero en macrozonas. Anticipar con precisión dónde y cuándo van a golpear no es posible en la actualidad», le ha dicho al Corriere della Sera.

«El radar es la mejor herramienta, pero lo hemos comprobado y la zona del incidente tiene una cobertura de radar discontinua«, explica De Martin. Según él, «no es seguro que pudieran disponer de esta información».

Por qué con un parte meteorológico que empeoraba el barco estaba a una distancia de la costa que no era de seguridad»

Pero es que además, el Bayesian «estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado», considera Salvatore Cocina, director general de Protección Civil de la Región de Sicilia. Es lo que también piensa Rosario Marretta, profesor de Dinámica de Fluidos Computacional de la Universidad de Palermo. «Hay que preguntarse por qué, con un parte meteorológico que empeoraba bruscamente, el barco se encontraba en plena noche a una distancia que no era de seguridad respecto a la costa«, observa.