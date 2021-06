La Legislatura porteña debatirá el proyecto para la compra de vacunas – Télam

El proyecto se debatir este jueves.

La Legislatura portea debatir este jueves el proyecto impulsado por el Ejecutivo local para la compra de vacunas contra el coronavirus, el cual fue modificado en su redaccin original tras el retiro de un artculo que inclua a “las conductas negligentes” por parte de las empresas farmacuticas entre las causales para los reclamos indemnizatorios que el Estado podra reclamar ante alguna falla.

Segn informaron fuentes parlamentarias a Tlam, el expediente ser parte de los temas que este jueves tratarn los legisladores en la sesin ordinaria, cuyo inicio ser a las 12, y cada bloque tendr diez minutos para referirse al tema.

“Resulta necesario facultar al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para adquirir mayor cantidad de dosis de vacunas, estableciendo el marco jurdico pertinente para avanzar en las negociaciones que este tipo de transacciones requiere en el mercado internacional”, indicaba la iniciativa entre los fundamentos para su presentacin.

En su versin original, el proyecto contena la posibilidad de incluir en los acuerdos que se pudieran iniciar con las farmacuticas “clusulas de confidencialidad, condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias”, entre las que se exceptuaba “aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

Al respecto, durante la reunin de la Comisin de Presupuesto del viernes pasado, el jefe del bloque oficialista Vamos Juntos, Diego Garca Vilas, pidi el cambio a la redaccin del proyecto original enviado por el Ejecutivo 48 horas antes y retir el apartado que aluda a las excepciones.

El legislador del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade.

Tras el cambio, el legislador del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade manifest estar “de acuerdo con que las jurisdicciones o distritos del pas puedan trabajar en la posibilidad de contar con la mayor cantidad de vacunas“, pero cuestion la modificacin impulsada por el bloque oficialista al sealar que “tanto en el Congreso nacional como en la provincia de Buenos Aires se aprob una ley como estaba escrito originalmente en el proyecto del Ejecutivo”.

“Evidentemente, los diputados nacionales y bonaerenses entendieron que era importante”, indic Andrade durante el debate en la Comisin y manifest: “no veo porqu como Estado deberamos darle indemnidad en las obligaciones que tienen los proveedores”.

Tras el planteo del diputado opositor, Garca Vilas consider que “se haya votado a nivel nacional no nos dice nada, no hace que persistamos en la misma forma” y agreg que “no tenemos que poner limitacin para conseguir las vacunas, no tiene lgica sostener la incorporacin de la palabra negligencia”.

El proyecto que debatirn este jueves los legisladores, en tanto, plantea que “las clusulas o acuerdos de confidencialidad que se pudieran adoptar quedan expresamente exceptuados del deber de divulgacin, de conformidad con lo establecido en el artculo 6 de la Ley 104”, el cual establece los lmites en el Acceso a la Informacin.

Por ltimo, propone, “a fin de velar por la transparencia de los actos de gobierno, la creacin de una Comisin Especial en la Legislatura para el seguimiento de los acuerdos aprobados y ante la cual el Ejecutivo deber informar cada dos meses sobre las adquisiciones realizadas y la distribucin territorial de las vacunas.

“La Comisin estar integrada por cinco diputados de las comisiones de Salud y Presupuesto, los que sern designados por la Vicepresidencia Primera” de la Legislatura -a cargo del oficialista Agustn Forchieri-, precisa el proyecto y agrega que los miembros “que tengan acceso a informacin suministrada por el Poder Ejecutivo, adoptarn todas las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la informacin”.