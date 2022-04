“La Ley de alquileres actual es muy buena” – NCN

La Diputada nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Ana Gaillard, afirmó que la ley que se pretende modificar no es una mala ley sino que tiene poco tiempo de trabajo.

Al respecto manifestó antes del comienzo de la Comisión donde se tratan las modificaciones a la joven ley en vigencia: “La nueva ley de alquileres que se sancionó hace poco más de dos años tuvo unanimidad y fue una muy buena ley que avanzó en el piso de los derechos de los inquilinos, garantizándoles a los inquilinos un marco protectorio que antes no tenían con la ley de alquileres. Luego vino la pandemia y la ley nueva nunca pudo aplicarse plenamente. Eso hace que hoy no podamos hacer una evaluación definitiva de si la falta de viviendas en alquiler o los montos elevados de alquileres tienen que ver con la nueva ley”.

Sobre el excesivo monto que demandan las rentas opinó: “Yo creo que la nueva ley no es la culpable de los montos de los alquileres. El culpable es la pandemia que generó una situación extraordinaria por la que se decretó un congelamiento de los alquileres y que hizo que se prohibieran los desalojos en una medida del estado de proteger a los inquilinos”.

“Hoy estamos revisando una ley que es una muy buena ley pero que por supuesto es perfectible para ver si en la práctica hay algunos puntos que no están dando resultado” aseguró y destacó: “El plazo de 3 años me parece que le da una tranquilidad al inquilino, baja los costos de renovación y claramente a las inmobiliarias no les conviene”.

Sobre los cambios monetarios permanentes que se realizan en el país señaló: “respecto al ajuste y al promedio de actualización de un año me parece que ahí si se podría revisar de que en lugar de ser anual que sea semestral como eran en los usos y costumbres anteriores teniendo en cuenta que al ser anual, el impacto en el bolsillo tal vez es mayor para la familia”. “Creo que la ley fue un avance, no podemos decir que fue una ley mala y que hay que derogarla” subrayó.

En ese marco apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri: “la política de alquileres va a atada a la política de vivienda. Nuestro gobierno, nuestro presidente Alberto Fernández ha reiniciado todas las obras paralizadas por parte del macrismo. El macrismo en mi provincia Entre Rios no construyó una sola vivienda y eso hace que haya mayor demanda y que no podamos satisfacerla. La no política de vivienda durante los cuatro años de macrismo hace que hoy las propiedades también valgan más porque hay mucha demanda y poca oferta”.