La Libertad Avanza espera a Milei para definir agenda de sesiones extraordinarias

“Nosotros estamos listos para avanzar en la conformación de las comisiones y empezar a trabajar . Pero el calendario festivo de fin de año nos complica. Vamos a esperar las definiciones de la Casa Rosada ”, explicó ante la consulta de Ámbito un diputado libertario con acceso a las negociaciones . El plan de La Libertad Avanza en la Cámara baja es lograr la presidencia de al menos 7 comisiones , entre ellas las más importantes como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores . Las primeras medidas de gestión no dependerán del Congreso, donde la minoría parlamentaria de La Libertad Avanza y la burocracia legislativa hacen más complicado avanzar con reformas concretas de gobierno. Luis “Toto” Caputo será el encargado de anunciar las primeras medidas cambiarias y monetarias que no tendrán que pasar por el Congreso. Sin embargo, una vez que el Poder Ejecutivo Nacional convoque a extraordinarias y envíe el paquete de leyes/”ley ómnibus” al Parlamento , se prevé el desfile de los ministros del nuevo Gabinete para explicar el plexo normativo que Javier Milei impulsará en los recintos. “Que se olviden del trámite exprés. Acá van a tener que venir todos los ministros a explicar las leyes a las comisiones”, advirtió Nicolás Massot desde el flamante bloque Cambia Federal donde se nuclean los gobernadores del PRO y los diputados que no están dispuestos a seguir la conducción de Cristian Ritondo ni Mauricio Macri.

Tras la primera reunión de Gabinete en Casa Rosada, Victoria Villarruel aseguró que todavía no hay una fecha de envío al Congreso de los proyectos de ley que tiene pensado proponer el presidente Javier Milei y detalló que “mañana (por hoy) se va a discutir todo” y luego les informarán a quienes tengan roles legislativos. En declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada tras la reunión de Ministros de La Libertad Avanza, Villarruel destacó que “es muy importante inaugurar una costumbre de que los funcionarios trabajan, trabajan desde temprano y cumplen con su trabajo como cualquier ciudadano”.

“No fue una reunión protocolar, fue una reunión en la que conversamos y discutimos diferentes temas”, indicó la vicepresidenta, que confirmó que las medidas económicas serán anunciadas por el ministro del área, Luis Caputo. Además, al ser consultada sobre las normas que el presidente Javier Milei tiene pensado enviar al Congreso, Villarruel sostuvo que “del paquete de leyes se va a estar informando recién en el día de mañana” a quienes están relacionados con las tareas legislativas.

“Todavía no hemos conversado los detalles, se va a discutir todo y ahí nos van a informar”, afirmó la presidenta del Senado, al señalar que no se sabe la fecha de envío de los proyectos. En otro orden, al ser consultada sobre si había sufrido un cortocircuito la relación con Milei tras las designaciones de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y de Luis Petri en Defensa, Villarruel dijo que “fue una prerrogativa” del jefe de Estado. “Son las áreas de las que siempre he hablado, pero es una prerrogativa del Presidente, me lo transmitió y nuestra relación es personal y de trabajo y no hay nada que no se pueda discutir”, subrayó la vicepresidenta.