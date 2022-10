La líder del Congreso de EEUU dijo estar ‘traumatizada’ por el ataque a su marido

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que ella y su familia estaban «traumatizados», en sus primeros comentarios públicos luego del brutal ataque con martillo que sufrió su esposo en su casa de California.

«Nuestros hijos y nietos, y yo, estamos desconsolados y traumatizados por el ataque que amenazó la vida de nuestro Pop», expresó Pelosi en una carta publicada en la noche del sábado en Twitter.

«Estamos agradecidos por la rápida respuesta de las fuerzas del orden y los servicios de emergencia, y por el cuidado médico que él recibe para salvarle la vida», añadió.

Please know that the prayers and warm wishes from so many are a comfort to our family and are helping Paul make progress with his recovery.

We are grateful for the quick response of law enforcement and emergency services, and for the life-saving medical care he is receiving.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 30, 2022