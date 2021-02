La líder Suu Kyi continúa arrestada y crecen las protestas contra los golpistas de Myanmar – Télam

El lunes pasado, las Fuerzas Armadas de Myanmar tomaron el poder por un ao y encarcelaron a Suu Kyi.

Cientos de manifestantes realizaron la mayor protesta en Myanmar contra el reciente golpe de Estado y para exigir la liberacin de los polticos detenidos, entre ellos la lder del derrocado Gobierno civil Aung San Suu Kyi.

“Est en arresto domiciliario en su casa (en Naipyid) y se encuentra bien“, dijo Kyi Toe, vocero de la Liga Nacional para la Democracia (LND), luego de que Suu Kyi fuera oficialmente acusada este jueves de quebrantar una ley comercial, en lo que se interpret como un intento del Ejrcito de dar base legal a su detencin tras el golpe.

El lunes pasado, las Fuerzas Armadas de Myanmar tomaron el poder por un ao y encarcelaron a Suu Kyi, de 75 aos, y a cientos de parlamentarios y polticos argumentando fraude en las elecciones legislativas de noviembre pasado, en las que la LND aplast al partido apoyado por los militares.

El golpe constituy una abrupta marcha atrs en el proceso de retorno a la democracia de Myanmar, la antigua Birmania, despus de casi cinco dcadas de dictadura, y fue condenado por gran parte de la comunidad internacional, que exige la liberacin de la Premio Nobel Suu Kyi y de todos los detenidos.

Esta semana, los militares golpistas bloquearon el acceso a Facebook, la puerta de entrada a Internet para millones de habitantes, luego de que se crearan grupos que llamaban a una “desobediencia civil” que desde entonces va creciendo, incluyendo una huelga de mdicos en plena pandemia de coronavirus.

Este viernes, luego de algunas manifestaciones espordicas, cientos de personas, entre ellos estudiantes y docentes, se congregaron ante una universidad de Rangn, la capital econmica del pas, en la mayor protesta registrada hasta el momento contra el golpe de Estado.

All realizaron el saludo con tres dedos de la mano levantados, un gesto de resistencia, mientras cantaban una msica que se hizo popular durante la revuelta de 1988, violentamente reprimida por el ejrcito birmano, y pedan “larga vida a la madre Suu”.

“Mientras los militares conserven el poder, no vendremos a trabajar. Si todos hacemos eso, su sistema se va a derrumbar”, asegur el profesor de Historia Win Win Maw, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.

En Naipyid, funcionarios de varios ministerios dejaron temporalmente de trabajar en la capital y marcharon portando una cinta roja, color de la LND.

A pesar de las protestas y las condenas internacionales los militares continuaron deteniendo a personas.Win Htein, de 79 aos, un veterano de la LND que estuvo preso durante ms de 20 aos entre 1989 y 2010, “fue detenido en el domicilio de su hija” el viernes de madrugada en Rangn, inform el vocero del partido.”S que me van a detener, pero no me preocupa. Estamos acostumbrados a la lucha pacfica”, haba declarado el mircoles.

Cuatro das despus del arresto de Suu Kyi, cerca de 150 responsables polticos han sido detenidos, segn datos de la Asociacin de Asistencia a los Presos Polticos, una ONG basada en Rangn.

La respuesta internacional

El presidente estadounidense, Joe Biden, inst este jueves a los generales birmanos, a “renunciar al poder” sin condiciones, mientras su administracin se planteaba imponer “sanciones especficas” contra los militares golpistas.

El Consejo de Seguridad de la ONU expres su “profunda preocupacin” y pidi “la liberacin de todos los detenidos”.

En una resolucin redactada por Reino Unido, el Consejo no habl de golpe militar, como se haba contemplado inicialmente. China y Rusia, que tienen poder de veto, se opusieron a una condena explcita.