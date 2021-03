La liquidación de divisas del agro alcanzó los US$ 3.950 millones en el primer bimestre – Télam

Represent la segunda cifra ms alta en 18 aos,

La liquidacin de divisas provenientes de las agroexportaciones alcanz los US$ 3.950 millones en el primer bimestre del ao, lo que represent la cifra ms alta desde 2016 y la segunda ms importante en 19 aos, inform la Cmara de la Industria Aceitera de la Repblica Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El sector agroexportador aport en febrero unos US$ 1.810 millones al mercado de divisas, lo que represent la segunda cifra ms alta en 18 aos, apenas por debajo del rcord de 2014, cuando se registraron US$ 1.892 millones.

La combinacin de un aumento de precios en las materias primas exportables y una normalizacin en el ritmo de embarques luego de una protesta de trabajadores portuarios en diciembre ltimo explican, en parte, el fenmeno que se dio en los primeros dos meses del ao.

Segn datos de las entidades que el ao pasado representan el 40,78% de las exportaciones totales del pas, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportacin en los primeros dos meses del ao fue la ms alta en los ltimos cinco aos y la segunda ms importante en 19 aos, detrs de la contabilizada en 2016 de US$ 4.123 millones.

Adems, subrayaron que “ese monto de febrero resulta el ms elevado para el mismo mes de los ltimos 18 aos, excepto 2014 cuando fue de U$S 1.892 millones”.

“Ese resultado se explica por el incremento de los precios internacionales de los productos industrializados basados en la soja y de los commodities en general”, seal el informe de Ciara y CEC.

Asimismo, indicaron que tambin influyeron “la regularizacin de embarques demorados en diciembre y, a comienzos de enero, por distintas medidas de fuerza sindicales, y la liquidacin de stocks para facilitar el ingreso de la prxima cosecha gruesa”.

Si bien se trata de datos promisorios, el futuro de los ingresos de divisas del sector agro se definir en los prximos meses, cuando tenga lugar la cosecha gruesa de soja, cuyos productos derivados -harinas y aceites- son los principales productos de exportacin del sector.

“Est pendiente de definicin la cosecha gruesa y el llenado de los granos. No llovi en las ltimas semanas, con lo cual va a ser muy importante lo que pase en marzo. De todas formas, est claro que la cosecha estar en el rango de entre 40 y 50 millones de toneladas”, dijo a Tlam Gabriel Caamao, economista de la consultora Ledesma.

En ese sentido, seal que est descartada una muy mala cosecha, de rangos de entre 35 y 40 millones de toneladas, aunque tambin reconoci que “tampoco se espera que haya una muy buena cosecha de 60 millones de toneladas”.

“El otro tema sern los precios, que hoy vemos en torno a los 520 dlares por tonelada por los bajos stocks de soja a nivel mundial. En marzo empieza a entrar la cosecha de Brasil, que casi el triple de la Argentina, y eso podra hacer que de abril a julio, cuando se da la cosecha en Argentina, los precios sean algo ms bajos”, dijo Caamao.

An as, seal que “los precios son muy buenos” si se los compara con los del ao pasado cuando rondaron los US$ 300 por tonelada.

Proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que la produccin de soja para esta temporada 2020/2021 ser de 49 millones de toneladas, cerca de 1,7 millones de toneladas menos que la temporada 2021/2020.

“La liquidacin de divisas est fundamentalmente relacionada con la compra de granos, que luego sern exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformacin industrial”, apuntaron Ciara y SEC.

La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelacin a la exportacin, anticipacin que ronda los 30 das en el caso de la exportacin de granos y alcanza hasta los 90 das en el caso de la de aceites y harinas proteicas.

El principal producto de exportacin del pas es “la harina de soja, con el 13,5% del total, que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%”, subrayaron las entidades.